Belorusija: opozicija pripravlja nov množičen shod proti Lukašenku

V Belorusiji že več kot mesec dni potekajo protesti proti beloruskemu predsedniku Aleksandru Lukašenku, ki se je razglasil za zmagovalca nedavnih predsedniških volitev. Njegovi številčni nasprotniki trdijo, da je na volitvah v resnici zmagala 38-letna Svetlana Tihanovska, ki je po volitvah zbežala v Litvo, poroča STA.

Opozicijo poskušajo zatreti z aretacijami in izgoni

Beloruske oblasti poskušajo zatreti opozicijo z aretacijami in izgoni. Ta teden so aretirali opozicijsko aktivistko Marijo Kolesnikovo, ki so jo pred tem domnevno ugrabili in poskušali izgnati v Ukrajino. Oblasti ji očitajo, da je v državi poskušala prevzeti oblast. Kolesnikova je vložila ločeno ovadbo, v kateri predstavnikom varnostnih oblasti očita grožnje s smrtjo in ugrabitev.

Ta teden so v Belorusiji aretirali opozicijsko aktivistko Marijo Kolesnikovo, ki so jo pred tem domnevno ugrabili in poskušali izgnati v Ukrajino. Foto: Reuters

Kljub prepovedi demonstracij, več sto aretacijam in hudemu nasilju prebivalci Belorusije dnevno pozivajo k akciji in protestom. Nedeljski protesti so največji v zgodovini države, samo v Minsku se zbere tudi po več sto tisoč ljudi v podporo Tihanovski, ki je v petek dopolnila 38 let.

Lukašenko se bo srečal s Putinom

Lukašenko se medtem že pripravlja na obisk v Rusiji, kjer se bo v ponedeljek srečal z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Čeprav Putin velja za podpornika Lukašenka, se med beloruskim prebivalstvom krepi upanje, da bo ruski predsednik stopil na njihovo stran in Lukašenka pozval, naj se umakne, poroča STA.