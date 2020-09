Lukašenko se bo v ponedeljek srečal s Putinom

"To bo delovni obisk s pogovorom s predsednikom Vladimirjem Putinom," je povedal predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. Uvodni del bo javen, ne bo pa novinarske konference. Kasneje je Peskov pojasnil, da bo srečanje v Sočiju in da se bosta predsednika pogovarjala o strateškem sodelovanju med državama. Sprva so tuji mediji poročali, da bo srečanje v Moskvi, poroča STA.

Številni v Belorusiji upajo, da bo Putin prepričal Lukašenka o odstopu

Beloruski predsednik Aleksander Lukašenko bo tako prvič od spornih predsedniških volitev 9. avgusta zapustil državo. Putin je po volitvah čestital 66-letniku za zmago, ponudil pa mu je tudi vojaško pomoč, če bi bilo to nujno potrebno. Obenem je Putin množične proteste komentiral z besedami, da imajo ljudje pravico povedati svoje mnenje.

Številni v Belorusiji upajo, da bo Putin prepričal Lukašenka, naj odstopi. Foto: Reuters

Dolgoletni beloruski predsednik je večkrat zavrnil ugibanje, da bi lahko izkoristil obisk v Rusiji za umik iz politike, češ da namerava svoj položaj braniti do smrti. Predsednika sta v preteklem mesecu večkrat govorila po telefonu, pogovore bosta v ponedeljek nadaljevala. Številni v Belorusiji sicer upajo, da bo Putin prepričal Lukašenka, naj odstopi.

Tihanovska: Ruska podpora Lukašenku slabi

Tudi beloruska opozicijska voditeljica Svetlana Tihanovska je dejala, da ruska podpora Lukašenku slabi: "Vidim, da ga Putin podpira, ampak ne zelo aktivno." Po mnenju Tihanovske, ki je danes dopolnila 38 let, se je Putin odločil, da malo počaka, kako se bodo razmere razvile.

V Belorusiji potekajo protesti že vse od predsedniških volitev 9. avgusta, na katerih je po uradnih podatkih spet zmagal Lukašenko. Lukašenkov režim poskuša protestnike zatreti s silo. Več tisoč ljudi so zaprli, številne so grobo pretepli, nekateri so bili tudi ubiti. Protestniki zahtevajo spremembe in opozarjajo, da so bile volitve lažne. Po njihovem mnenju je zmagovalka opozicijska voditeljica Tihanovska, ki je zbežala v Litvo, trenutno pa je na Poljskem, poroča STA.