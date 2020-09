Belorusko aktivistko po izginotju prijeli na meji z Ukrajino

Eno od vodij opozicijskih protestov v Belorusiji Marijo Kolesnikovo, ki je pogrešana od ponedeljka, so danes prijeli, ko je skušala prečkati mejo z Ukrajino, so sporočile beloruske oblasti. S še dvema članoma opozicijskega koordinacijskega sveta naj bi zgodaj zjutraj skušala zapustiti državo. Kijev nasprotno trdi, da so jo skušali deportirati.

Potem ko so v ponedeljek poročali, da je Kolesnikova pogrešana, potem ko so jo po navedbah prič zamaskirani moški stlačili v kombi sredi Minska in ugrabili, so oblasti sprva danes sporočile, da je opozicijska političarka zapustila državo in da je v Ukrajini. Zgodaj zjutraj je skupaj z Ivanom Kravcovom in Antonom Rodnekovom prečkala mejo, so dejali, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Beloruske obmejne oblasti so kasneje sporočile, da je v priporu, potem ko je skušala nezakonito zapustiti državo z omenjenima v avtomobilu. Kijev medtem trdi, da so jo v Belorusiji priprli, potem ko se je uprla prisilni deportaciji, piše STA.

Oblasti naj bi jo skušale prisiliti v odhod v Ukrajino, a je raztrgala svoj potni list

Tiskovna agencija Interfax-Ukraine je po navedbah neimenovanega vira poročala, da so jo oblasti skušale prisiliti v odhod v Ukrajino, a je raztrgala svoj potni list. Namestnik ukrajinskega notranjega ministra Anton Geraščenko pa je sporočil, da Kolesnikove "niso izgnali iz Belorusije, ker je ta pogumna ženska preprečila, da bi jo spravili preko meje". Pojasnil je, da so beloruske oblasti hotele prisiliti Kolesnikovo, Rodnenkova in Kravcova, da odidejo iz države, da bi bilo videti, kot da so zapustili svoje podpornike, poroča dpa.

Ukrajinske obmejne oblasti so sicer potrdile, da sta Rodnenkov in Kravcov sedaj v Ukrajini, piše STA.

Anton Bičovski, tiskovni predstavnik beloruske obmejne službe, je za AFP povedal, da je Kolesnikova pridržana in da poteka preiskava. Kje se nahaja, ni povedal, le da je dobro.

V Belorusiji potekajo protesti že vse od predsedniških volitev 9. avgusta, na katerih je po uradnih podatkih znova zmagal dosedanji predsednik Aleksander Lukašenko. Lukašenkov režim jih skuša zatreti s silo. Več tisoč ljudi so zaprli, številne so grobo pretepli, nekateri so bili tudi ubiti, piše STA.

Protestniki zahtevajo spremembe in opozarjajo, da so bile volitve lažne. Po njihovem mnenju je zmagovalka opozicijska voditeljica, 37-letna Svetlana Tihanovska, ki je zbežala v Litvo. Kolesnikova je njena tesna sodelavka in je vztrajala, da iz države ne bo odšla prostovoljno, poroča AFP.

"Z ugrabitvami sredi belega dneva Lukašenko kaže svojo šibkost in strah"

Tihanovska je danes pozvala k takojšnji izpustitvi Kolesnikove, kot tudi drugih pridržanih aktivistov. "Z ugrabitvami sredi belega dneva Lukašenko kaže svojo šibkost in strah," je dejala.

Koordinacijski svet je opozicija vzpostavila za miroljuben prenos oblasti, a mu oblasti skušajo preprečiti delovanje s pridržanjem njegovih članov ali njihovi prisilitvi k odhodu iz države.

V Moskvi so medtem danes dejali, da nimajo podatkov o tem, kaj se dogaja s Kolesnikovo. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je izrazil pričakovanje, da se bo situacija razjasnila, sicer pa da v Moskvi menijo, da v Belorusiji ni političnih zapornikov, še piše STA.

