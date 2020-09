Beloruska opozicija napoveduje največjo stavko do zdaj

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Opozicija v Belorusiji želi z množično stavko, ki bi se ji pridružili delavci po vsej državi, okrepiti pritisk na voditelja Aleksandra Lukašenka. Ljudi poziva, naj pokažejo solidarnost in danes nehajo delati. Organizatorji napovedujejo "največjo množično stavko v zgodovini države".

V Belorusiji že približno tri tedne potekajo množični protesti in stavke zaposlenih v državnih podjetjih, ki se jim je pridružilo na stotisoče ljudi. Povod zanje so bile predsedniške volitve 9. avgusta, na katerih je po uradnih izidih znova prepričljivo zmagal avtoritarni voditelj. Opozicija teh izidov ne priznava in zahteva ponovitev volitev, poroča STA.

Podobno kot v številnih drugih državah se v Belorusiji danes začenja novo šolsko leto. Ob tem se je med drugim iz Litve oglasila protikandidatka Aleksandra Lukašenka na volitvah Svetlana Tihanovska in učitelje pozvala, naj šolarjem povedo resnico. "Očistimo šolo in dobro ime učiteljev hinavščine in strahu," je poudarila v videu Tihanovska, ki je sama učiteljica.

Opozicijsko gibanje Marie Kolesnikove je medtem v ponedeljek napovedalo ustanovitev politične stranke za prenovo države. Kot je pojasnila 38-letnica, ki velja za enega glavnih obrazov beloruske opozicije, naj bi stranka pod imenom Vmestje (Skupaj) ponudila politično domovino angažiranim državljanom, ki si želijo sprememb, in prevzela odgovornost za gradnjo nove družbe, še navaja STA.