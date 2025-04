V Grčiji poteka splošna stavka, h kateri sta pozvala tako glavni javni kot zasebni sindikat, ki zahtevata višje plače. Trajekti so ostali zasidrani v pristaniščih, šole, sodišča in javne službe pa zaprte. Odpovedani so tudi vsi leti, saj so se stavki pridružili kontrolorji zračnega prometa. V več mestih potekajo demonstracije.

K splošni stavki in protestom sta pozvala tako konfederacija sindikatov javnih uslužbencev ADEDY kot zasebni sindikat GSEE, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Dvig cen stanovanj je posledica razvoja anarhičnega turizma, za katerega je značilna stanovanjska kriza," so sporočili pri ADEDY, kjer zahtevajo zvišanje plač "po desetih letih stagnacije".

Stavka močno vpliva na turiste v državi. Trajekti so namreč ostali zasidrani v pristaniščih, leti pa so bili odpovedani, saj stavkajo tudi kontrolorji zračnega prometa. Prizadet je tudi mestni javni promet. Zaprte so banke, šole, sodišča in druge javne službe.

Stavka sledi množičnim protestom in stavkam, ki so v Grčiji potekali konec februarja, in sicer ob obletnici železniške nesreče pri Larisi, v kateri je leta 2023 umrlo 57 ljudi, večinoma mladih. Tragedija velja za najhujšo železniško nesrečo v zgodovini države.