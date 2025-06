Pet kriptovalut z visokim tveganjem in eksplozivnim potencialom za leto 2025

Svet digitalnih valut se nenehno spreminja, nekateri žetoni pa bi do leta 2025 lahko doživeli izjemno rast. Ta članek izpostavlja pet kriptovalut, ki so tvegane, a bi lahko prinesle velike donose. Ravno potencial rasti jih dela zanimive in so zato vredne spremljanja, saj obetajo v prihonjih letih visoke donose.

$XYZ želi doseči status G.O.A.T. – prvi vlagatelji pričakujejo velik donos

XYZVerse ($XYZ) je prinesel povsem nov koncept v nišo meme kovancev, saj združuje vznemirjenje, ki ga doživljamo ob spremljanju športa, s hitro energijo kriptovalut. Namenjen je strastnim oboževalcem nogometa, košarke, mešanih borilnih veščin (MMA) in e-športov. Gre za več kot le običajni žeton – gre za rastočo skupnost, ki je zgrajena okoli strasti do igre.

Z drznim ciljem Greatest of All Time (G.O.A.T.) XYZVerse meri višje kot povprečen meme kovanec. To so opazili tudi uporabniki, saj je nedavno prejel naziv najboljši nov meme projekt.

Kaj loči XYZVerse ($XYZ) od drugih? Ni kratkoročen trend. Ta projekt ima jasno časovnico in predano skupnost, osredotočeno na dolgoročno rast.

Žene ga športna miselnost. Žeton $XYZ je nastal kot ultimativni tekmec, pripravljen premagati konkurenco, in je na poti na zmagovalni oder s ciljem, da postane simbol tistih, ki živijo in dihajo šport in kripto.

$XYZ že kaže uspeh, še preden se je dobro uveljavil na trgu

Predprodaja $XYZ je v teku, kar omogoča dostop do žetona po posebni, predprodajni ceni.

Cena ob lansiranju na trg: 0,0001 USD

Trenutna cena: 0,003333 USD

Naslednja stopnja: 0,005 USD

Končni cilj: 0,02 USD

Po predprodaji bo žeton $XYZ dostopen na večjih centraliziranih in decentraliziranih borzah s ciljno ceno 0,10 dolarja. Če projekt zbere dovolj kapitala, bi lahko zgodnji vlagatelji dosegli donos do tisočkratne vrednosti glede na svoje vstopne vložke.

Do zdaj je bilo vloženih več kot 13 milijonov dolarjev, kar kaže močan interes trga. Pomembno je, da zavarovanje žetonov po nižji ceni v predprodaji ponuja potencial za višje donose ob lansiranju.

Povpraševanje po $XYZ narašča, kar spodbuja hitro napredovanje predprodaje. Zgodnji kupci si zagotovijo najnižje cene, kar povečuje njihove potencialne donose.

Trumpov memecoin po eksplozivnem začetku doživel strm padec vrednosti

18. januarja 2025, le dva dni pred njegovo drugo inavguracijo, je izvoljeni predsednik Donald Trump predstavil uradni Trump memecoin ($TRUMP), kar je bilo nepričakovano vstopanje v nestanovitni svet kriptovalut. Kovanec, izdan na blokovni verigi Solana, je hitro narasel do osupljivih 75,35 USD in za kratek čas zasedel mesto med top 20 kriptovalutami po tržni kapitalizaciji. Lansiranje je izkoristilo optimizem po volitvah med kriptovlagatelji, od katerih je marsikdo Trumpov povratek videl kot simbolično ponastavitev ameriškega digitalnega financiranja po obdobju predsedovanja Bidna. $TRUMP ni bil le "hype" – ponujal je tudi uporabnost: imetniki so ga lahko uporabili za nakup ekskluzivnih Trumpovih spominkov. Kljub eksplozivnemu začetku je kovanec doživel strm padec in 7. aprila dosegel najnižjo vrednost vseh časov pri 7,14 USD, preden je sledilo rahlo okrevanje.

Trenutno se $TRUMP trguje okoli 8,46 USD, njegova kratkoročna smer pa se zdi previdno optimistična. Tehnični indikatorji, kot sta RSI (44) in MACD, nakazujejo na naraščajoči momentum, kovanec pa je nedavno prebil tudi padajoči klin. Kljub temu ostaja precej pod odporniško ravnijo pri 10,50 USD. Pomembna skrb je njegova izrazita centralizacija – 80 odstotkov ponudbe je v lasti enega samega denarnika, medtem ko deset največjih imetnikov kontrolira več kot 92 odstotkov žetonov. Čeprav $TRUMP trdi, da ni vrednostni papir ali politično orodje, njegovo blagovno znamčenje, časovni okvir in struktura lastništva zabrišejo te meje. Ali gre za politični izrek, oboževalski žeton ali visoko tvegano špekulativno sredstvo, $TRUMP ostaja zanimiv artefakt memoekonomije leta 2025 – ki združuje slavo, merchandise in kripto nestanovitnost na edinstven način, ki ga lahko ustvari le Trump.

Terra Classic Reborn: je LUNC naslednja velika priložnost?

Terra je blokovna veriga, ki si prizadeva poenostaviti globalna plačila z uporabo stabilnih kovancev, vezanih na realne valute, kot sta ameriški dolar in južnokorejski won. Združuje stabilnost tradicionalnega denarja z varnostjo kriptovalut. Ustanovljena je bila leta 2019 in je na trg uvedla različne stabilne kovance. V maju 2022, po pomembnem dogodku, ki je spominjal na razcep Ethereuma leta 2017, se je Terra razdelila na dve verigi. Prvotna je postala Terra Classic, njen žeton pa je bil preimenovan v LUNA Classic (LUNC). Nova Terra veriga je nadaljevala brez stabilnih kovancev, medtem ko je Terra Classic ohranila svojo prvotno vizijo.

V današnjem spreminjajočem se trgu LUNC priteguje pozornost. Osredotočenost na stabilne kovance in cenovno dostopna plačila ponuja nekaj drugačnega. Čeprav pretekli zlom vzbuja vprašanja, nekateri vidijo potencial v njeni preizkušeni tehnologiji. V primerjavi z drugimi kriptovalutami LUNC izstopa z ambicijo združiti tradicionalno financiranje in inovacije v blockchainu. Njegov uspeh bo verjetno odvisen od prilagajanja potrebam trga in premagovanja preteklih ovir. Ker se kriptokrajina nenehno spreminja, LUNC predstavlja zanimiv razvoj, ki ga je vredno spremljati.

Monero: nevidna valuta, ki spreminja pravila kriptoigre

Od svojega nastanka leta 2014 si je Monero (XMR) ustvaril ime v svetu kriptovalut. Njegov cilj je preprost: omogočiti zasebna in anonimna plačila. Mnogi menijo, da Bitcoin skriva identitete, vendar je pogosto enostavno slediti plačilom, saj so blokovne verige pregledne. Monero to spremeni z napredno kriptografijo, ki skriva tako pošiljatelje kot prejemnike.

Ekipa, ki stoji za Monerom, postavlja zasebnost in varnost na prvo mesto. Želijo zaščititi vse uporabnike, ne glede na njihovo tehnično znanje. Z Monerom lahko plačujete hitro in poceni, brez skrbi pred cenzuro. V današnjem trgu, kjer zasebnost postaja vse pomembnejša, Monero izstopa. Za razliko od drugih kovancev resnično skriva transakcije. Ker vedno več ljudi ceni svojo spletno zasebnost, bi Monero lahko postal še bolj privlačen. Njegova edinstvena tehnologija ga lahko naredi ključnega igralca v prihodnosti digitalnega denarja.

Pi Network: rudarjenje kriptovalut na telefonu brez izpraznitve baterije

Predstavljajte si, da zaslužite kriptovaluto z enim samim dotikom na telefonu, brez drage opreme in brez praznjenja baterije. To ponuja Pi Network. Pi je mobilna platforma, ki so jo leta 2019 ustanovili diplomanti Univerze Stanford in ki kripto naredi dostopno vsakomur. Uporabniki rudarijo Pi tako, da se dnevno prijavijo v aplikacijo in gradijo mrežo zaupanja vrednih stikov. Namesto energijsko zahtevnih postopkov, kot je rudarjenje Bitcoina, Pi uporablja okolju prijazen pristop, ki temelji na Stellar Consensus Protocol. Z nominiranjem od treh do petih zanesljivih prijateljev ustvarijo globalno mrežo preverjenih članov, ki varujejo omrežje brez velike računske moči.

Pi Network nagrajuje uporabnike, imenovane Pionirji, za njihov prispevek. Osnovno nagrado prejmete za dnevno sodelovanje, dodatno za širjenje zaupanja vrednega kroga in bonuse za poganjanje polnega vozlišča (full node) na vašem računalniku. Omrežje spodbuja aktivno sodelovanje za podporo svoji rasti. Od decembra 2021 Pi deluje na svojem Mainnetu v "zaprti" fazi, kjer uporabniki po opravljeni identifikaciji prenašajo izkopani Pi na blokovno verigo. Projekt načrtuje prehod v fazo "odprtega omrežja", ki bo omogočila popolno zunanjo povezljivost. Na trgu, polnem zapletenih kriptovalut, Pi izstopa s svojo uporabniku prijazno in energetsko učinkovito zasnovo, kar ga naredi za zanimiv razvoj v svetu digitalnega denarja.

Čeprav TRUMP, LUNC, XMR in Pi ponujajo visokotvegan potencial, izstopa XYZVerse (XYZ), ki združuje športne navdušence, cilja na 20,000-odstotno rast ter spodbuja ekosistem, ki ga vodi skupnost. Za več informacij o XYZVerse (XYZ) obiščite:

