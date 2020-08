Putin: Ruske varnostne sile pripravljene vstopiti v Belorusijo in končati proteste

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Rusija ima pripravljeno rezervno enoto organov pregona, ki lahko vstopi v Belorusijo in ustavi proteste v tej državi, če bi bilo to potrebno, je izjavil ruski predsednik Vladimir Putin.

Kot je dejal, bodo to rezervo uporabili le, če bodo razmere v Belorusiji ušle izpod nadzora, "če skrajneži, ki se skrivajo za političnimi parolami, prestopijo določene meje in začnejo ropati, zažigati avtomobile, domove, banke, poskušajo zaseči upravne stavbe in tako naprej," piše STA.

Putin beloruske oblasti in opozicijo pozval k rešitvi za politične nemire

"Predvidevamo, da bomo vse obstoječe težave, ki obstajajo v Belorusiji, rešili mirno," je dejal Putin v intervjuju za državno televizijo, izhaja iz magnetograma, ki ga je Kremelj objavil na spletni strani. "Upam, da te rezerve ne bo treba uporabiti," je dodal. Kot je dejal, so rezervo oblikovali na prošnjo beloruskega predsednika Aleksandra Lukašenka kot del tesnega zavezništva med Rusijo in sosednjo Belorusijo.

Beloruske oblasti in opozicijo je pozval, naj poiščeta rešitev za politične nemire, ki državo pretresajo vse od predsedniških volitev. Strani v tem procesu imata dovolj zdrave pameti, da najdeta pot, ne da bi se zatekle v skrajnosti", je dodal.

Po spornih predsedniških volitvah v Belorusiji 9. avgusta, na katerih naj bi Lukašenko po trditvah opozicije zmagal s prevaro, so v državi izbruhnili najbolj množični protesti v njeni zgodovini. Lukašenkov režim jih je skušal zatreti s silo. Več tisoč ljudi je bilo zaprtih, številni grobo pretepeni, nekateri tudi ubiti, še navaja STA.