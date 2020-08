V Belorusiji protesti, Lukašenko se je povezal s Putinom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Agresija zoper Belorusijo narašča. Moramo stopiti v stik z Vladimirjem Putinom, da lahko govorim z njim. Ker to je že nevarno, ne samo za Belorusijo," je po poročanju STA Aleksander Lukašenko dejal na srečanju s predstavniki vlade.

"Zaščita Belorusije ni nič drugega kot zaščita našega celotnega prostora, zvezne države, in primer za druge. Če Belorusija tega ne bo zdržala, se bo ta val prelil tja," je še izjavil. Kmalu zatem je beloruska tiskovna agencije Belta poročala, da je Lukašenko govoril s Putinom. "Predsednika sta govorila o situaciji, ki se razvija znotraj in okoli Belorusije," je STA navedla beloruske vire.

Belorusija je tudi sicer tesno povezana z Rusijo, državi tvorita "zvezo" s skupnim gospodarskim območjem in vojaškim zavezništvom.

V Minsku več deset tisoč protestnikov

V beloruski prestolnici se je v petek zvečer znova zbralo več deset tisoč protestnikov, kljub temu da so se oblasti odločile izpustiti številne zapornike, prijete v minulih dneh po spornih volitvah. Protesti proti policijskemu nasilju, samovolji oblasti Lukašenka in domnevnim prevaram na volitvah prejšnjo nedeljo so minili mirno.

Za danes se v Belorusiji napovedujejo novi množični protesti, podobno pa naj bi se protestniki zbrali tudi v nedeljo.

Protestniki zahtevajo spremembo in opozarjajo, da so bile volitve lažne. Po njihovem je zmagovalka opozicijska 37-letna Svetlana Tihanovska, ki je medtem zbežala v Litvo. Za predsedniško kandidaturo se je odločila, ko so zaprli njenega soproga, ki je želel kandidirati proti Lukašenku.