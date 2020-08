Oblast v Belorusiji si je premislila: izpustili več sto pridržanih protestnikov

V Belorusiji so v četrtek začeli izpuščati več sto ljudi, ki so jih minule dni pridržali na protestih. Notranji minister Jurij Karajev se je tudi opravičil za aretacije nedolžnih ljudi. Na ulicah beloruskih mest so sicer protestniki v četrtek nadaljevali svoje aktivnosti, na katerih pozivajo dolgoletnega predsednika Aleksandra Lukašenka k odstopu.

V Belorusiji so na protestih, ki so izbruhnili v nedeljo po volitvah, na katerih si je Lukašenko zagotovil nov mandat, aretirali že skoraj 7000 ljudi. Notranji minister se je v četrtek v izjavi na državni televiziji opravičil. "Kot poveljnik bi rad prevzel odgovornost in se iskreno opravičil tem ljudem na človeški način," je povedal.

Tudi oblasti so priznale, da so nekatere pridržali brez razloga, poroča STA.

V četrtek so nato začeli izpuščati okoli tisoč priprtih zapornikov, ki pa naj bi jih po navedbah oblasti izpustili danes do 6. ure po lokalnem času. Tuje tiskovne agencije sicer ne poročajo, ali so do omenjene ure izpustili vse, ki so jih nameravali.

Številni poročali o resnih zlorabah

Foto: Reuters Ko so jih začeli izpuščati, so se svojci in prijatelji priprtih zbrali pred zaporom Okrestina v prestolnici Minsk. Številni priprti so poročali o resnih zlorabah v priporu in kazali svoje poškodbe, kar je razvidno tudi s posnetkov, ki so jih objavili na aplikaciji Telegram.

Protesti v Belorusiji so se v četrtek nadaljevali. Že čez dan se je več tisoč ljudi po več beloruskih mestih udeležilo mirnega shoda in oblikovalo človeško verigo proti nasilju. Vzklikali so "sprememba" in "konec nasilja".

Po spletu so zaokrožili posnetki delavcev, ki so protestno zapuščali svoje delo oziroma so stavkali na protestu proti Lukašenku.

Tudi novinarji ne želijo več zavajati o protestih

Tudi novinarji državnih medijev so v četrtek v odprtem pismu pozvali h končanju propagande laži ter poudarili, da ne želijo več zavajati o protestih. Že pred tem so številni novinarji protestno dali odpoved. Za danes je sicer napovedano srečanje vlade in državnih novinarjev.

Protestniki zahtevajo spremembo in opozarjajo, da so bile volitve lažne. Po njihovem je zmagovalka opozicijska 37-letna Svetlana Tihanovska, ki je medtem zbežala v Litvo. Za predsedniško kandidaturo se je odločila, ko so zaprli njenega soproga, ki je želel kandidirati proti Lukašenku.

Opazovalci predvidevajo, da se po 26 letih na oblasti Lukašenku ne bo več uspelo obdržati na čelu države. Nazadnje je protestnike označil za brezposelne nekdanje kriminalce, s tem pa jih le še bolj razjezil. Državni mediji že dneve poročajo, da so protesti organizirani iz tujine in da manipulirajo z ljudmi. Lukašenko je še napovedal, da se je pripravljen boriti do konca, če bo treba tudi z vojsko.