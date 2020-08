V Belorusiji ponoči nova nasilje med policijo in protestniki #video

Na ulicah beloruskih mest so se v torek že tretji dan zbrali protestniki, ki ne priznavajo zmage predsednika Aleksandra Lukašenka na nedeljskih predsedniških volitvah. Tudi minulo noč je beloruska policija nasilno obračunala s protestniki. Kljub temu so za drevi napovedani novi protesti.

Na družbenih omrežjih poročajo o hudih spopadih med policijo in protestniki, zlasti v prestolnici Minsk. Na spletnem kanalu Telegram je objavljenih več videoposnetkov, na katerih je videti policiste, kako pretepajo in brcajo civiliste. Policija je proti protestnikom znova uporabila zastraševalne bombe in gumijaste naboje, piše STA.

V policiste so metali kamenje in steklenice

Protestniki so v policiste metali kamenje in steklenice ter postavili nekaj barikad. Slišati je bilo tudi eksplozije. Koliko ljudi je bilo v protestih ranjenih, za zdaj ni znano. Oblasti v Minsku so v torek sporočile, da je bilo ranjenih 200 ljudi, ki se zdravijo v bolnišnicah. Po ocenah prič, so varnostne sile minulo noč proti protestnikom ukrepale še ostreje kot v prejšnjih dneh.

Iz Belorusije poročajo tudi o vse več napadih policije na novinarje in snemalce, potem ko so v minulih dneh priprli več tujih novinarjev. Tako so moški v črnih uniformah v torek napadli ekipo britanskega BBC, tepli snemalca in skušali uničiti njegovo kamero. Poleg tega je bilo v torek objavljenih več videoposnetkov, na katerih je videti, kako policisti napadajo fotografe in snemalce. Kljub nasilju Lukašenkovi nasprotniki za drevi napovedujejo nove proteste.

V Belorusiji so doslej priprli že več kot 5000 ljudi, ki na protestih izražajo nestrinjanje z izidi volitev. Na njih si je Lukašenko, ki državo s trdo roko vodi že od leta 1994, zagotovil še šesti petletni mandat. Lukašenkova protikandidatka Svetlana Tihanovska se je v ponedeljek pritožila na izide, v noči na torek pa pobegnila v Litvo, še navaja STA.