Belorusija: nočni protesti po objavi vzporednih volitev #video

Beloruska policija je ponoči nasilno zatrla proteste, ki so v več mestih po Belorusiji izbruhnili v nedeljo po objavi uradnih vzporednih predsedniških volitev, ki kažejo na vnovično zmago Aleksandra Lukašenka. Po navedbah beloruske organizacije za človekove pravice Viasna je policija po protestih pridržala 120 ljudi, od tega 50 v Minsku.

Glede na izide uradnih vzporednih volitev je dolgoletni predsednik Aleksander Lukašenko prejel 79,7 odstotka glasov, njegova izzivalka Svetlana Tihanovska pa 6,8 odstotka. Tihanovska poraza ne priznava. Prve izide volitev je po poročanju tujih tiskovnih agencij pričakovati danes.

Po objavi izidov vzporednih volitev so v več mestih izbruhnili protesti tistih, ki zmage Lukašenka ne priznavajo. Udeležilo se jih je več deset tisoč ljudi, po navedbah nekaterih opazovalcev zgolj v prestolnici Minsk celo sto tisoč. Na protestih so izbruhnili spopadi med protestniki in policijo.

"Rada bi spomnila policijo in vojsko, da sta del naše družbe"

Foto: Reuters Mednarodna nevladna organizacija za človekove pravice Amnesty International je danes na družbenem omrežju Twitter sporočila, da so njeni sodelavci opazili "uporabo šestih šok granat ter strele v množico, najverjetneje z gumijastimi naboji".

Tihanovska je ob protestih in spopadih pozvala k miru ter pozvala varnostne sile, naj se vzdržijo nasilja. "Rada bi spomnila policijo in vojsko, da sta del naše družbe," je sporočila po navedbah virov v njeni kampanji. "Vem, da se bo belorusko ljudstvo jutri zbudilo v novi državi," je dodala po poročanju nemške tiskovne agencije dpa.

V prestolnici pridržali najmanj 50 ljudi

Beloruski državni mediji poročajo, da so razmere pod nadzorom in da se je ponoči na notranjem ministrstvu sešel krizni štab.

Nasprotniki Lukašenka opozarjajo na številne nepravilnosti in poskuse volilnih manipulacij na nedeljskih volitvah. Udeležba je bila po navedbah osrednje volilne komisije 84-odstotna.