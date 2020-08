V Bejrutu po katastrofi ljudje na ulice

Štiri dni po uničujoči eksploziji v Bejrutu so ulice libanonske prestolnice danes preplavili tisoči protestnikov, ki žalujejo za več kot 150 smrtnimi žrtvami in protestirajo proti politični eliti. Z velikim naporom so umikali betonske barikade pred parlamentom, varnostne sile pa naj bi proti njim uporabile solzivec.

Po uničujoči eksploziji, zaradi katere je brez domov ostalo od 200.000 do 300.000 ljudi, so oblasti danes sporočile, da je število mrtvih naraslo na 158, ranjenih pa je okoli 6000 ljudi, med njimi najmanj 120 huje. Po zadnjih podatkih v ruševinah iščejo še 21 ljudi, poroča STA.

Protestniki so se danes zbrali na osrednjem trgu v prestolnici. Glede na posnetke libanonske televizije MTV so odstranjevali barikade pred parlamentom in vzklikali "revolucija". Novinarka MTV je poročala, da so varnostne sile uporabile solzivec.

Ogromna eksplozija, ki je stresla Bejrut. Foto: Twitter

Številni v Libanonu za eksplozijo krivijo malomarnost vlade in politične elite. Aktivisti so k protestom pozivali pod geslom "Pravičnost za žrtve, maščevanje vladi".

Libanonsko prestolnico je v torek pretresla silovita eksplozija v pristanišču, ki je uničila pol mesta. Eksplozijo naj bi povzročil požar v skladišču z 2750 tonami amonijevega nitrata. Prvi rezultati preiskave pa po navedbah neimenovanih virov kažejo na malomarnost. Libanonski predsednik Michel Aoun je sicer v petek opozoril, da bi bila lahko eksplozija posledica malomarnosti ali raketnega napada.