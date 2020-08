V Bejrutu odjeknili močni eksploziji, več deset ljudi ranjenih #foto #video

V libanonski prestolnici Bejrut sta danes odjeknili najmanj dve močni eksploziji, ki sta pretresli bližnje stavbe in v zrak poslali temne oblake dima. Ranjenih je več deset ljudi. Vzrok eksplozij še ni znan. Posnetki prikazujejo ogromen gobast oblak in velikansko materialno škodo.

Eksploziji sta, po poročanju varnostnih virov, odjeknili na območju pristanišča in skladišča, kjer naj bi skladiščili eksplozivna sredstva. Za zdaj še ni znano, kaj je povzročilo eksploziji in za kakšno vrsto eksplozivnega sredstva gre.

Po prvih informacijah je ranjenih več deset ljudi. Minister za zdravje Hamad Hassan je potrdil, da je število ranjenih zelo visoko in da je nastala tudi obsežna gmotna škoda.

Videoposnetek, ki prikazuje trenutek eksplozije:

Po poročanju tujih medijev so škodo utrpeli skoraj vsi lokali in trgovine v četrti Hamra, ponekod so uničene celotne izložbe, hudo poškodovani so tudi avtomobili na ulicah. Ponekod so ljudje zapustili avtomobile sredi ulice, v njih pa so bile sprožene varnostne zračne blazine. Številne ljudi je bilo videti, kako so hiteli po zdravstveno pomoč, med njimi tudi otroci, piše STA.

V petek razsodba atentatorjem nekdanjega libanonskega premierja

Močni eksploziji so čutili po skoraj celem mestu, nekatera območja pa so ostala brez elektrike. "Stavbe se tresejo," je tvitnil eden od prebivalcev. Drugi so pisali, da se je eksplozijo slišalo čez celo metropolo.

Poškodovana je bila tudi tamkajšnja bolnišnica:

Varnostne sile so za javnost zaprle celotno območje pristanišča, dostop je dovoljen le reševalcem, gasilcem in svojcem delavcev, ki so zaposleni na območju. Pristanišče je ujeto v temen dim, po eksplozijah naj bi izbruhnil tudi požar. Eksplozije so sicer slišali celo v Nikoziji na Cipru, ki je od Bejruta oddaljena okoli 240 kilometrov, poroča STA.

Tako so videti ulice Bejruta po eksplozijah:

Eksploziji sta odjeknili v času, ko se Libanon sooča z najhujšo gospodarsko krizo v zadnjih desetletjih in pred petkovo razglasitvijo razsodbe posebnega sodišča Združenih narodov atentatorjem nekdanjega libanonskega premierja Rafika Haririja leta 2005. Vsi štirje so pripadniki Hezbolaha, ki sicer vlogo v atentatu vztrajno zanika.