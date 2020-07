Želel je pomagati invalidu, potem je napadalec ubil njega: trije otroci ostali brez očeta #video

Mihail Starcev je z enim udarcem ubil Pavla:

Iz zdaj še neznanega razloga sta se Starcev in njegova prijateljica, dvakratna svetovna prvakinja v kikboksu Lilija Vorogušina, oba naj bi bila po poročanju ruskih medijev močno pod vplivom alkohola, zapodila proti hendikepirani osebi, ki je hodila le s pomočjo palice. To ni ustavilo besnih mojstrov borilnih veščin, ki sta se skupaj spravila nad invalidno osebo.

Dogajanja ni mogel le gledati mimoidoči Pavel Pohlov, vse skupaj je poskušal pomiriti. Ker je Lilija še vedno brcala po invalidu, jo je Pavel klofnil in odrinil, to pa je videl Starcev in kot podivjan od zadaj po sencah tako močno udaril Pohlova, da je ta padel po tleh in z glavo močno udaril ob asfalt.

Pavel Pohlov je bil oče treh otrok:

Poškodbe so bile tako hude, da je Pohlov, oče treh otrok, umrl na kraju incidenta. ''Zaradi te živali je moj ljubljeni mož in oče treh otrok izgubil življenje. Bil je dober, srčen možakar, ki ob pretepanju nemočne osebe ni mogel le gledati,'' je na družbenih omrežjih zapisala žena umrlega, Svetlana.

Izsek pretepa v Sibiriji:

''Možakar je s palico v rokah bežal pred temi norci, moj Pavel pa mu je priskočil na pomoč in jih poskušal pomiriti in razdvojiti, na koncu pa se je vse končalo tragično. Niti eden se ni opravičil, ne meni ne njegovim staršem,'' je še zapisala.

Starceva in Vorogušino so oblasti že pridržale, primer uboja pa bodo obravnavali v Moskvi. Visoka zaporna kazen jima ne uide.

