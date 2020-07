Odpovedali na celi črti: tega ne bi smeli dopustiti #video

Seniesa Estrada scores one of the fastest knockouts (seven-seconds) in women’s history 👀



Neporažena ameriška šampionka mehiških korenin Seniesa Estrada je pas za najboljšo v mušji kategoriji po verziji WBC branila proti zgoraj omenjeni rojakinji, ki jo po nekaj sekundah "poslala v svet sanj". Čeprav je bil za Adkinsovo to šesti profesionalni dvoboj, se je videlo, da ne ve, kaj dela, in da ta nivo ni primeren zanjo. Zato so se ljubitelji boksa upravičeno spraševali, kako se je 42-letna veteranka znašla v ringu skupaj s kar 14 let mlajšo rojakinjo, ki se je sprehodila do 19. profesionalne zmage.

Dvoboj je trajal le sedem sekund, k sreči pa se je za Adkinsovo, ko je prišla k sebi, vse dobro izteklo. Spektakel v kazinoju Fantasy Springs je prenašal DAZN, zato so nekateri s prstom pokazali tudi nanj, veliko krivdo pa gre pripisat tudi zastopniku Adkinsove. Očitno dandanes štejeta le še denar in večja gledanost, ne glede na posledice. Tudi če je govora o zdravju športnice.

