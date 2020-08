V Belorusiji umrl že drugi protestnik

V Belorusiji je umrl drugi protestnik, ki je bil v priporu, je v sredo potrdila policija. Vzrok smrti še ni znan. Kljub policijskemu nasilju pa so se protestniki v sredo že četrti večer zapored zbrali v številnih beloruskih mestih, kjer so izražali svoje nezadovoljstvo nad predsednikom Aleksandrom Lukašenkom.

Beloruske oblasti so v izjavi sporočile, da je 25-letnik umrl, potem ko so ga priprli v nedeljo zaradi sodelovanja na protestih in ga obsodili na deset dni v zaporu. Vzrok smrti ni znan, beloruski mediji pa povzemajo navedbe njegove matere, da je imel težave s srcem in da je bil več ur zaprt v policijskem vozilu, po navedbah STA poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Prvi protestnik je umrl v ponedeljek, ko je v njegovih rokah razgnalo eksplozivno napravo.

Več človeških verig proti policijskemu nasilju

Foto: Reuters Kljub nasilju so se v sredo na ulice spet zgrnili protestniki zaradi poneverb na volitvah. Na več neodvisnih kanalih in aplikacijah za pošiljanje sporočil je bilo videti ljudi v Minsku, Grodnu, Brestu in drugih mestih. Lukašenka so pozivali, naj konča nasilje in odstopi. Obenem je solidarnost s protestniki pokazalo več kot sto zdravnikov, ki so pozivali proti nasilju. Vidnejši televizijski moderator Jevgeni Perlin je zaradi laži in nasilja protestno odstopil, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V več mestih so oblikovali človeške verige proti policijskemu nasilju. Protesti so izbruhnili v nedeljo zvečer po razglasitvi rezultatov vzporednih volitev, ki so pokazali, da je že šestič zmagal Lukašenko. Protestniki zmagovalko vidijo v njegovi tekmici Svetlani Tihanovski, ki je zaradi pritiskov oblasti zbežala v Litvo, poroča STA.

Policija naj bi v sredo na protestih ponovno uporabila gumijaste naboje in zastraševalne bombe. Patruljirala je po stanovanjskih četrtih in streljala na vozila, so poročali tamkajšnji mediji.

Nezadovoljstvo v Belorusiji narašča

Podjetnik Valerij Cepkalo, ki je želel kandidirati na volitvah, nato pa zaradi strahu pred aretacijo zbežal v Rusijo, je pozval Evropsko unijo, naj prizna Tihanovsko kot predsednico.

Foto: Reuters

Nezadovoljstvo v Belorusiji narašča. Po spletu kroži več posnetkov, na katerih moški, ki so tarča kritik zaradi nasilja proti mirnim državljanom, v smeti mečejo svoje uniforme ali jih celo zažigajo. Resničnosti posnetkov sicer ni bilo mogoče preveriti, po poročanju STA opozarja nemška tiskovna agencija dpa.

Kritična je tudi visoka komisarka ZN za človekove pravice Michelle Bachelet, ki je oblasti obtožila uporabe nepotrebne in nesorazmerne sile. Francoski predsednik Emmanuel Macron je zelo zaskrbljen, ameriški državni sekretar Mike Pompeo pa je pozval EU k ukrepom proti Belorusiji.