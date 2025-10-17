Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Petek,
17. 10. 2025,
6.18

Osveženo pred

49 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
volkswagen touareg Volkswagen

Petek, 17. 10. 2025, 6.18

49 minut

Volkswagen touareg “final edition”

Uradno: Volkswagen ukinja športni terenec touareg, za konec le še poslovilna serija #foto

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Volkswagen touareg | Foto Volkswagen

Foto: Volkswagen

Volkswagen je s poslovilno različico touarega tudi uradno potrdil skorajšnji konec tega uspešnega prestižnega športnega terenca.

Pri Volkswagnu so zdaj tudi uradno potrdili govorice. Poslavlja se njihov največji in najbolj prestižen model touareg, ki so ga izdelovali vse od leta 2002. Prodali so jih več kot 1,2 milijona. Konec proizvodnje bodo obelodanili z zadnjo poslovilno različico avtomobila, ki bo tekom leta 2026 sklenila touaregovo pot. 

Volkswagen tayron
Avtomoto Tudi največji VW pod 50 tisočaki: kaj zmore in kaj nudi? #foto

Volkswagen touareg boeing 747 | Foto: Volkswagen Foto: Volkswagen

Volkswagen touareg | Foto: Volkswagen Foto: Volkswagen V prvih dveh generacijah več kot 900 tisoč kupcev

Touareg je bil Volkswagnova vizija relativno dostopnega prestižnega športnega terenca, ki se ni bal tudi zahtevnejših terenov. Nemci so s prototipom na osnovi touarega navsezadnje trikrat zmagali na reliju Dakar. Prvo generacijo je poganjal tudi dizelski desetvaljnik, drugo trilitrski bencinski motor V6 TSI - to je bil prvi Volkswagnov hibrid, ki se je ponašal s sistemsko močjo 380 “konjev”. V tretji generaciji so mu medosno razdaljo povečali že na 2,9 metra, v različici R hybrid pa je zmogel sistemsko moč vse do 340 kilovatov oziroma 462 “konjev”. Ta avtomobil je lahko vlekel tovor z maso kar do 3,5 tone.

Najuspešnejša je bila druga generacija touarega s 483 tisoč prodanimi vozili, v prvi generaciji so jih prodali 471 tisoč. V tretji so za touarega od leta 2018 dobili 265 tisoč naročil.

Volkswagen touareg | Foto: Volkswagen Foto: Volkswagen Zmaga prototipa na Dakarju, skoraj serijski je povlekel boeinga 747

Poleg zmag na Dakarju je Volkswagen s touaregom opravil še en zanimiv preizkus. Avtomobil je uspel za 150 metrov povleči boeing 747 z maso okrog 155 ton. Povlekel ga je z mesta, ga vlekel 150 metrov in nato ustavil. 

Za ta premik so touaregu dodali štiri tone obtežitve, uporabili pa so serijski motor, menjalnik in zračno vzmetenje.

Mejnik je bil tudi rekord vožnje prek Panamericane, to je od skrajnega juga ameriške celine (Tierra del Fuego v Argentini) do Aljaske. Leta 2011 so s pomočjo specialista Rainerja Zeitlowa to 22.750 kilometrov dolgo pot, ki prečka praktično vse zemeljske podnevne pasove in 17 različnih držav, opravili v 11 dneh, 17 urah in 22 minutah. Prejšnji rekord so izboljšali za štiri dni. 

Volkswagen touareg | Foto: Volkswagen Foto: Volkswagen

Volkswagen touareg | Foto: Volkswagen Foto: Volkswagen Volkswagen touareg | Foto: Volkswagen Foto: Volkswagen

volkswagen touareg Volkswagen
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.