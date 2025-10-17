Pri Volkswagnu so zdaj tudi uradno potrdili govorice. Poslavlja se njihov največji in najbolj prestižen model touareg, ki so ga izdelovali vse od leta 2002. Prodali so jih več kot 1,2 milijona. Konec proizvodnje bodo obelodanili z zadnjo poslovilno različico avtomobila, ki bo tekom leta 2026 sklenila touaregovo pot.

Foto: Volkswagen

Foto: Volkswagen

Touareg je bil Volkswagnova vizija relativno dostopnega prestižnega športnega terenca, ki se ni bal tudi zahtevnejših terenov. Nemci so s prototipom na osnovi touarega navsezadnje trikrat zmagali na reliju Dakar. Prvo generacijo je poganjal tudi dizelski desetvaljnik, drugo trilitrski bencinski motor V6 TSI - to je bil prvi Volkswagnov hibrid, ki se je ponašal s sistemsko močjo 380 “konjev”. V tretji generaciji so mu medosno razdaljo povečali že na 2,9 metra, v različici R hybrid pa je zmogel sistemsko moč vse do 340 kilovatov oziroma 462 “konjev”. Ta avtomobil je lahko vlekel tovor z maso kar do 3,5 tone.

Najuspešnejša je bila druga generacija touarega s 483 tisoč prodanimi vozili, v prvi generaciji so jih prodali 471 tisoč. V tretji so za touarega od leta 2018 dobili 265 tisoč naročil.

Foto: Volkswagen

Poleg zmag na Dakarju je Volkswagen s touaregom opravil še en zanimiv preizkus. Avtomobil je uspel za 150 metrov povleči boeing 747 z maso okrog 155 ton. Povlekel ga je z mesta, ga vlekel 150 metrov in nato ustavil.

Za ta premik so touaregu dodali štiri tone obtežitve, uporabili pa so serijski motor, menjalnik in zračno vzmetenje.

Mejnik je bil tudi rekord vožnje prek Panamericane, to je od skrajnega juga ameriške celine (Tierra del Fuego v Argentini) do Aljaske. Leta 2011 so s pomočjo specialista Rainerja Zeitlowa to 22.750 kilometrov dolgo pot, ki prečka praktično vse zemeljske podnevne pasove in 17 različnih držav, opravili v 11 dneh, 17 urah in 22 minutah. Prejšnji rekord so izboljšali za štiri dni.

Foto: Volkswagen

Foto: Volkswagen Foto: Volkswagen