Lukašenko zmagovalec volitev v Belorusiji

Delne izide je danes naznanila državna volilna komisija. Potrdili so rezultate vzporednih volitev, objavljenih v nedeljo, ki so 70-letnemu Lukašenku pripisali nekaj manj kot 88 odstotkov glasov. Volilna udeležba je bila skoraj 86-odstotna, poročanje beloruskih državnih medijev povzema nemška tiskovna agencija dpa.

Zanesljivi zmagovalec že pred volitvami

Zmaga na volitvah je bila sicer Lukašenku praktično zagotovljena, saj preostali štirje kandidati po mnenju analitikov niso predstavljali prave alternative njegovim politikam.

Lukašenko predsedniški stolček zaseda od leta 1994 in državo vodi z vedno tršo roko. V tem času je zatrl številne množične proteste proti svoji vladavini. Zadnji in najhujši se je odvil po spornih predsedniških volitvah leta 2020, na katerih je po mnenju mnogih zmagala opozicijska kandidatka Svetlana Tihanovska. Uradnih rezultatov ni priznala večina evropskih držav, vključno s Slovenijo.

Po protestih je več deset tisoč ljudi zapustilo državo in se večinoma zateklo v sosednji Poljsko in Litvo, številni nasprotniki oblasti pa so pristali za zapahi.

"Nekateri so si izbrali zapor, drugi izgnanstvo"

Lukašenko je v nedeljo dejal, da so njegovi nasprotniki zaprti ali v tujini po lastni izbiri. "Nekateri so si izbrali zapor, drugi izgnanstvo," je dejal. "Če je zapor, so to tisti, ki so preširoko odprli usta," je dodal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Beloruska opozicija v izgnanstvu s Tihanovsko na čelu je tudi tokratne volitve označila za farso in Beloruse pozvala, naj ne protestirajo, češ da bi v tem trenutku žrtvovali svojo svobodo za nič. Tudi EU meni, da volitve niso niti svobodne niti poštene, volilni proces pa da je izgubil vsakršno legitimnost.