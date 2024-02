Tihanovska: To bolj spominja na vojaško operacijo proti lastnim državljanom

Svetlana Tihanovska je v objavi na omrežju X povedala, da "tako imenovane volitve beloruskega režima danes ne izpolnjujejo demokratičnih standardov in bolj spominjajo na vojaško operacijo proti lastnim državljanom, ustavi in zdravi pameti".

V angleškem jeziku je v video posnetku Beloruse in mednarodno skupnost pozvala, naj zavrnejo volitve, ki jih je označila za prevaro. Kot je med drugim poudarila, namreč na voliščih tokrat ni mednarodnih opazovalcev Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse).

The #Belarus regime's so-called elections today fail to meet any democratic standards, resembling more a military operation against its own citizens, the constitution & common sense. I urge Belarusians & the international community to categorically reject this sham. pic.twitter.com/oPDqDvvQpQ