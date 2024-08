Lukašenko pomilostil 30 zapornikov

Kot so zapisali v izjavi, je Lukašenko "podpisal odlok o pomilostitvi 30 oseb, obsojenih zaradi kaznivih dejanj, povezanih s protesti". Njihovih imen niso navedli, znano je le, da je med njimi 14 žensk in 16 moških.

"Nekateri med njimi so hudo bolni. Med njimi so tudi ljudje v upokojitveni starosti," piše v izjavi, ki razkriva tudi, da so vsi pomiloščeni "priznali krivdo, se iskreno pokesali za svoja dejanja in se zavezali življenju, v katerem bodo spoštovali zakone".

V Belorusiji je okoli 1400 političnih zapornikov

Moskvi naklonjeni Lukašenko je po volitvah leta 2020, ki so se zaradi domnevnega prirejanja rezultatov znašla pod plazom kritik in obsodb, zatrl množične protivladne proteste za demokracijo. Po oceni nevladne organizacije za človekove pravice Pomlad (Vjasna) je v državi okoli 1400 političnih zapornikov.

Julija je pomilostil 30-letnega Nemca Rica Kriegerja, ki je bil pred tem zaradi domnevnega vohunjenja obsojen na smrt. 1. avgusta je bil eden od zapornikov, ki so bili izmenjani v okviru ene največjih izmenjav med Rusijo in Zahodom po koncu hladne vojne. V izmenjavi je sodelovala tudi Slovenija, ki je izročila dva ruska vohuna.