Belorusi bodo med 8. in 20. uro po lokalnem času izbirali med petimi kandidati. Poleg 70-letnega Lukašenka so to še vodja Liberalne demokratske stranke Oleg Gajdukevič, vodja komunistične stranke Sergej Sirankov, vodja republikanske delavske stranke Aleksandar Hižnjak ter Hana Konopatska, političarka, ki je za predsednico kandidirala že leta 2020, poroča Radio Free Europe.

Zmaga je Lukašenku praktično zagotovljena, saj preostali kandidati po mnenju analitikov ne predstavljajo prave alternative njegovim politikam.

Žrtvovanje svoje svobode za nič

Beloruska opozicija v izgnanstvu na čelu s Svetlano Tihanovsko je volitve označila za farso in Beloruse pozvala, naj ne protestirajo, češ da bi v tem trenutku žrtvovali svojo svobodo za nič.

Evropski poslanci so medtem pred dnevi sprejeli resolucijo, s katero so EU in mednarodno skupnost pozvali, naj izida volitev ne priznata.

Lukašenko je v preteklosti zatrl številne množične proteste proti njegovi vladavini. Zadnji in najhujši se je odvil po spornih predsedniških volitvah leta 2020, na katerih je po mnenju mnogih zmagala Tihanovska. Uradnih rezultatov ni priznala večina evropskih držav, vključno s Slovenijo.