Zunanje ministrstvo ZDA je v skladu z izvršnim ukazom, ki ga je izdal predsednik Donald Trump, v petek odredilo 90-dnevno ustavitev večine programov zunanje pomoči, poročajo ameriški mediji. Izjemi sta Izrael in Egipt, po navedbah ameriškega spletnega portala Politico pa ni povsem jasno, kaj to pomeni za že odobreno vojaško pomoč Ukrajini.

Direktiva novega vodje ameriškega State Departmenta Marca Rubia pomeni, da se ne sme sprejeti nobenih nadaljnjih ukrepov za razdeljevanje sredstev programom pomoči, ki jih je ameriška vlada že odobrila, poroča Politico. Kot dodaja, ni jasno, kakšen obseg bo imela direktiva in ali bo vplivala na že odobreno ameriško vojaško pomoč Ukrajini. Vendar se zdi, da začasno ustavlja financiranje zaveznic, kot je Ukrajina, poroča portal, ki se sklicuje na sedanje in nekdanje uradnike ministrstva.

Le sredstva, ki so v nacionalnem interesu

Trump je prvi dan na položaju v ponedeljek izdal izvršni ukaz, s katerim je za 90 dni prekinil zunanjo razvojno pomoč ZDA, da bi ocenil "programsko učinkovitost in skladnost z zunanjo politiko ZDA". Izplačala naj bi se le sredstva, ki so v skladu s predsednikovo zunanjo politiko v nacionalnem interesu ZDA, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Zdi se, da gre direktiva dlje od izvršilnega ukaza predsednika Trumpa, poroča Politico in dodaja, da iz predsednikovega ukaza ni bilo jasno, ali bo to vplivalo na že dodeljena sredstva ali pomoč Ukrajini.

Ameriški kongres je lani odobril paket pomoči Ukrajini v vrednosti skoraj 61 milijard dolarjev. Večina sredstev naj bi bila izplačanih do konca mandata nekdanjega predsednika Joeja Bidna. Časnik New York Times je v torek poročal, da sta State Department in agencija, pristojna za razvojno pomoč, dan po izdaji Trumpovega ukaza že začela ustavljati izplačila zunanje pomoči.