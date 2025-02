Razkrito tajno poročilo Moskve: načrt o ponovnem vzponu Rusije je v težavah

V Moskvi je bilo aprila lani tajno strateško zasedanje, ki ga je vodil ruski premier Mihail Mišustin. Zdaj je poročilo o strateškem zasedanju objavil britanski medij Financial Times, ki poudarja, da razkriti dokument razgalja ruske strahove glede nekdanjih sovjetskih narodov.

Zahodne sankcije ovirajo ruske geopolitične cilje

Na tajnem zasedanju so med drugim ugotavljali, kako ruska invazija škoduje povezavam s tesnimi zavezniki Moskve. Ruski uradniki menijo, da pritisk Zahoda ovira prizadevanja Moskve, da bi pritegnila države nekdanje Sovjetske zveze bližje v svojo orbito in vzpostavila gospodarske vezi z globalnim jugom.

Ruska analiza stanja predvsem priznava, da je zahodnim pritiskom s sankcijami in novim gospodarskim vezem uspelo zabiti klin med Moskvo in nekaterimi njenimi najbližjimi trgovinskimi partnerji.

Na sestanku tudi Karaganov in Dugin

Ruski vladni kabinet je analizo oziroma poročilo predstavil več desetim visokim vladnim uradnikom in najvišjim vodstvenim delavcem v nekaterih največjih ruskih državnih podjetjih.

Rusija in Kitajska sta na prvi pogled tesni zaveznici, a hkrati želi Moskva vzpostaviti evroazijsko gospodarsko makroregijo, ki bo sposobna tekmovati tudi s Kitajsko. Foto: Guliverimage

Udeležili so se ga tudi številni zagovorniki trde roke, kot sta Sergej Karaganov, ki je predsednika Vladimirja Putina pozval k uporabi jedrskega orožja proti Evropi, ter Aleksander Dugin, veliki ruski nacionalist in zagovornik radikalnega nasilja nad Ukrajinci.

Rusija kot vodja evrazijskega trgovinskega bloka

Poročilo pravi, da je ambicija Moskve obnoviti dostop do svetovne trgovine s postavitvijo Rusije v središče evrazijskega trgovinskega bloka, katerega cilj bi bil tekmovati s sferami gospodarskega vpliva ZDA, EU in Kitajske.

Rusija vidi oblikovanje evroazijske makroregije kot pomemben dolgoročni projekt, ki bi preživel vse pogovore z Zahodom o prihodnosti Ukrajine in Rusiji pomagal utrditi položaj na svetovnem prizorišču.

Povezava evrazijskega bloka s svetovnim jugom

Novi blok bi povezal Rusijo s svetovnim jugom, tako da bi vsaki strani omogočil dostop do surovin, razvil finančne in prometne vezi ter jih združil prek skupnega pogleda na svetovno ureditev.

Poročilo, ki je pricurljalo v javnost, govori tudi o odmikanju Kazahstana od Rusije. Kazahstan med drugim upošteva zahodne sankcije proti Rusiji. Na fotografiji: ruski predsednik Vladimir Putin in kazahstanski predsednik Kasim-Žomart Tokajev. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Poročilo priznava, da ovire za ponovni svetovni vzpon Rusije ostajajo precejšnje. Zapisano je, da so zahodne države v primeru neupoštevanja sankcij uspešno zagrozile srednjeazijskim državam s pristopom "korenčka in palice", hkrati pa so jim ponudile dostop do svetovnih trgov, prometnih koridorjev in dobavnih verig, ki obidejo Moskvo.

"Rusija mora igrati dolgo igro"

Ruski zavezniki so medtem imeli koristi od sankcij, tako da so ruska podjetja pregnali iz svojih držav, prevzeli nadzor nad uvoznimi in izvoznimi tokovi ter preselili proizvodnjo iz Rusije, navaja poročilo. Dodaja, da so srednjeazijske države zahtevale tudi dodatne provizije za upoštevanje sankcij.

Poročilo priznava, da bo morala Rusija "igrati dolgo igro" (tj. se ravnati po dolgoročnem načrtu, ki se ne bo takoj uresničil, op. p.), da bi obdržala srednjeazijske države v svoji orbiti. Poročilo nakazuje, da se bo Moskva pri poskusu zadrževanja teh držav v svoji orbiti sklicevala na njihovo skupno zgodovino z Rusijo in na to, da jim bo zagotavljala spoštovanje njihove neodvisnosti.

Moskva: Srednjeazijske države izkoriščajo ranljivost Rusije

Poročilo tudi ugotavlja, da tudi če bo obveljalo prepričanje, da je Rusija zmagala v vojni proti Ukrajini, to ne bo zadostovalo za končanje zahodnega pritiska sankcij. "Tesni odnosi z državo (kot je Rusija, op. p.) bodo vir težav," piše v poročilu.

Kot primer uspešne pritegnitve katere od nekdanjih sovjetskih republik v rusko orbito rusko vladno poročilo omenja Belorusijo. Ta država je še pred šestimi leti poskušala postati gospodarsko manj odvisna od Rusije, zdaj pa je spet trdno ob boku Rusije. Na fotografiji: Putin in beloruski predsednik Aleksander Lukašenko. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Srednjeazijske države, dodaja, izkoriščajo ranljivost Rusije in se želijo vključiti brez Rusije v skupine, kot je Organizacija turških držav. Narodi (v osrednji Aziji, op. p.) so spremenili svoj pogled na svet s ponovnim premislekom o skupni kolektivni zgodovini z Rusijo, promoviranjem angleščine kot drugega jezika namesto ruščine in prehodom na zahodne izobraževalne standarde, pa tudi s pošiljanjem svoje elite na šolanje na Zahod.

Kazahstan se odmika od Rusije, Kirgizija se ji približuje

Države se bodo morale odločiti o svojem stališču do Rusije, zaključuje poročilo, pri čemer ne navaja podrobnosti, kako naj države predstavijo svoje odločitve.

Kazahstan, največje gospodarstvo v regiji, je obsodil invazijo, zavrnil priznanje ozemeljskih pridobitev Rusije in si prizadeval dokazati spoštovanje zahodnih sankcij. Sosednja Kirgizija pa se je trdno povezala z Rusijo in se izkazala kot pomembna pot za domnevno izogibanje sankcijam.

Konec beloruskega odmikanja od Rusije?

Poročilo izpostavlja Belorusijo kot najuspešnejši primer ruskega vpliva in pri tem navaja poziv beloruskega predsednika Aleksandra Lukašenka leta 2018, da naj Belorusija postane gospodarsko manj odvisna od Rusije, z njegovo izjavo šest let pozneje, da bo Belorusija vedno združena z Rusijo.

Toda razvoj evroazijske gospodarske unije pod vodstvom Moskve, ki vključuje Belorusijo, Armenijo, Kazahstan in Kirgizijo, se po poročilu spopada tudi s sistemskimi težavami. To vključuje sankcije, uporabo različnih plačilnih sistemov, potem ko so zahodne države Rusijo izključile iz plačilnega sistema Swift, in valutni nadzor, ki ga je Moskva uvedla, da bi omilila vpliv sankcij.