Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. T. K., STA

Sreda,
15. 10. 2025,
7.40

Osveženo pred

50 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Liga NBA Liga NBA selektor NBA Eric Spoelstra

Sreda, 15. 10. 2025, 7.40

50 minut

Sanjsko moštvo bo vodil tudi na OI v Los Angelesu

Spoelstra novi selektor ameriške košarkarske reprezentance

Avtorji:
A. T. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Eric Spoelstra | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Glavni trener Miami Heat v ligi NBA Erik Spoelstra je novi selektor moške košarkarske reprezentance ZDA, je danes sporočila krovna ameriška zveza. Štiriinpetdesetletni trener bo vodil ameriško sanjsko moštvo tudi na domačih olimpijskih igrah leta 2028 v Los Angelesu.

Luka Dončić
Sportal Luka Dončić eksplodiral že na premieri – s kozmetično napako

Erica Spoelstro je izbral direktor ameriške moške reprezentance Grant Hill, odobril pa ga je upravni odbor košarkarske zveze ZDA. Njegovo izbiro mora formalno potrditi še ameriški olimpijski in paraolimpijski komite USOPC.

"To je neverjetna čast," je ob imenovanju dejal Spoelstra. "Predstavljati našo državo in voditi športnike svetovnega formata na prestižna tekmovanja je eden največjih privilegijev v športu. Veselim se nadaljevanja tradicije odličnosti in timskega dela, ki je značilna za ameriško košarko."

Od pomočnika do selektorja

Spoelstra je bil pomočnik trenerja pri lanski reprezentanci ZDA na olimpijskih igrah v Parizu in pomočnik Steva Kerra v ameriški reprezentanci na svetovnem prvenstvu 2023, ko je končala na četrtem mestu.

Spoelstra je leta 2021 vodil ameriško ekipo, ki je trenirala skupaj z olimpijsko reprezentanco, ki je nato na igrah v Tokiu osvojila zlato.

Pri Heat je bil Spoelstra pomočnik trenerja v ekipi, ki je leta 2006 osvojila naslov prvaka lige NBA, kot glavni trener pa je Miami popeljal do naslovov leta 2012 in 2013.

Poleg olimpijskih iger leta 2028 na domačih tleh bo Spoelstra vodil ameriško vrsto na svetovnem prvenstvu leta 2027 v Dohi ter na pripravljalnih taborih in revialnih tekmah pred obema velikima svetovnima dogodkoma.

Naslednji teden bo Spoelstra odprl svojo 18. sezono kot glavni trener Heat, s čimer bo postal najdlje delujoči trener lige NBA z eno ekipo.

Preberite še:

Luka Dončić
Sportal Tekma proti Dallasu: kakšna bo odločitev?
THUMB
Sportal Nove težave za LA Lakers, v skrbeh tudi Dončić
Magic Johnson & Larry Bird
Sportal Dan, ki je spremenil ligo NBA

Liga NBA Liga NBA selektor NBA Eric Spoelstra
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.