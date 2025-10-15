Glavni trener Miami Heat v ligi NBA Erik Spoelstra je novi selektor moške košarkarske reprezentance ZDA, je danes sporočila krovna ameriška zveza. Štiriinpetdesetletni trener bo vodil ameriško sanjsko moštvo tudi na domačih olimpijskih igrah leta 2028 v Los Angelesu.

Erica Spoelstro je izbral direktor ameriške moške reprezentance Grant Hill, odobril pa ga je upravni odbor košarkarske zveze ZDA. Njegovo izbiro mora formalno potrditi še ameriški olimpijski in paraolimpijski komite USOPC.

"To je neverjetna čast," je ob imenovanju dejal Spoelstra. "Predstavljati našo državo in voditi športnike svetovnega formata na prestižna tekmovanja je eden največjih privilegijev v športu. Veselim se nadaljevanja tradicije odličnosti in timskega dela, ki je značilna za ameriško košarko."

Erik Spoelstra's road to USA 🇺🇸 head coaching position is simply inspiring 🙌 pic.twitter.com/tfv9Z9ZNhf — FIBA Basketball (@FIBA) October 14, 2025

Od pomočnika do selektorja

Spoelstra je bil pomočnik trenerja pri lanski reprezentanci ZDA na olimpijskih igrah v Parizu in pomočnik Steva Kerra v ameriški reprezentanci na svetovnem prvenstvu 2023, ko je končala na četrtem mestu.

Spoelstra je leta 2021 vodil ameriško ekipo, ki je trenirala skupaj z olimpijsko reprezentanco, ki je nato na igrah v Tokiu osvojila zlato.

Pri Heat je bil Spoelstra pomočnik trenerja v ekipi, ki je leta 2006 osvojila naslov prvaka lige NBA, kot glavni trener pa je Miami popeljal do naslovov leta 2012 in 2013.

Poleg olimpijskih iger leta 2028 na domačih tleh bo Spoelstra vodil ameriško vrsto na svetovnem prvenstvu leta 2027 v Dohi ter na pripravljalnih taborih in revialnih tekmah pred obema velikima svetovnima dogodkoma.

Naslednji teden bo Spoelstra odprl svojo 18. sezono kot glavni trener Heat, s čimer bo postal najdlje delujoči trener lige NBA z eno ekipo.

