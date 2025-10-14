Lovci morali prekiniti lov: naleteli so na več modrasov, eden je visel z veje

Zaradi velikega števila modrasov je skupina lovcev, da ne bi ogrozila sebe in svojih psov, v bližini Zagvozda v dalmatinskem zaledju prekinila lov. V samo sto metrih so namreč naleteli na devet modrasov, eden pa je visel z veje, so povedali za Slobodno Dalmacijo.

Skupina petih lovcev iz Lovskega društva Zec iz Zagvozda je v ponedeljek prekinila lov, potem ko je naletela na večje število modrasov.

Kot so povedali za Slobodno Dalmacijo, so se odpravili na lov v bližini starih in porušenih hiš, s seboj so imeli tudi pse. "Pse smo odpeli, in čeprav sem mlajšim lovcem naročil, naj pazijo na kače, zlasti na modrase, si nisem predstavljal, da jih bomo srečali toliko, predvsem pa ne, da bodo tako zakamuflirani, da jih komaj opaziš. Takoj ko smo vstopili v nizko rastje, predvsem v podrast, smo jih v radiju približno sto metrov zagledali devet, eden pa je visel na visoki veji," je povedal njihov vodja Ivica Buljubašić.

Raje so odšli, kot da bi kdo nastradal

"Uspelo mi je fotografirati dva precej velika primerka, ki sta bila na veji in sta po vsej verjetnosti lovila ptice. Drugih sploh nisem poskušal fotografirati, lov smo raje zaključili. Bolje to, kot da bi eden od nas ali kateri od naših lovskih psov nastradal," je še dejal.

"Ker je modras zaščitena vrsta, je bolje, da jih pustimo, da ohranijo naravno ravnovesje, in se pravočasno umaknemo," je sklenil Ivica Buljubašić.

Da so modrasi še vedno prisotni, je objavil tudi uporabnik Facebooka, ki je fotografiral modrasa.