K. M.

Hvar ugriz Hrvaška kača

Na Hrvaškem petletno deklico ugriznil modras: "Grozno je bilo gledati"

Deklica je mami povedala, da jo je ugriznila kača.

Deklica je mami povedala, da jo je ugriznila kača.

Foto: STA

Na hrvaškem otoku Hvar v zalivu Dubovica je petletno deklico iz Ukrajine ugriznil modras, poročajo hrvaški mediji. Deklica je bila tam na počitnicah skupaj s svojo družino.

"Deklica se je igrala s prijateljicami v bližini restavracije, kjer smo jedli kosilo, le nekaj metrov od naju. Nenadoma je pritekla in rekla, da jo je ugriznila kača. Nismo mogli verjeti," je povedala njena mama Marta, ki je s hčerko še vedno v bolnišnici v Splitu.

S helikopterjem v Split 

Po njenih besedah ​​je deklici takoj postalo slabo, začela je bruhati in izgubljati zavest, noga pa ji je na mestu ugriza popolnoma pomodrela.

Po nesrečnem dogodku jim je na pomoč priskočil lastnik kavarne, ki je takoj poklical rešilca in jih odpeljal do mesta. "V mestu smo se presedli v reševalno vozilo, ki nas je odpeljalo do helikopterja, s katerim smo leteli v splitsko bolnišnico. Med vožnjo je deklica nenehno bruhala in izgubljala zavest, grozno je bilo gledati," je dejala mama in dodala, da so bili v Splitu v manj kot eni uri. 

Prejela je protistrup in imela dve operaciji na nogi 

Po prihodu v bolnišnico je deklica prejela protistrup, zdravniki pa so družino opozorili na morebitne zaplete. Po besedah ​​matere se je deklica po prejetju protistrupa počutila bolje, čeprav je imela nogo še vedno otečeno.

"Povedali so nam, da obstaja resna nevarnost izgube noge. Naslednje jutro so me zdravniki poklicali in rekli, da je potrebna nujna operacija," je povedala Marta.

Po uspešni operaciji so deklico premestili na kirurški oddelek. Še vedno je v bolnišnici, v ponedeljek pa je prestala še eno operacijo.

"Težko jo je sploh pogledati. Noge ima polne šivov, še vedno prejema infuzije in antibiotike. A zdravniki so naredili čudež. Rešili so ji življenje, pa tudi nogo. Neskončno sem jim hvaležna," je zaključila mama.

Spomnimo, to ni edini ugriz modrasa letos. Prej so se v Istri v le nekaj dneh zgodili trije ugrizi modrasa.

