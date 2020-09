Na pripravah v Avstriji so se okužili nemški boksarji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nemška olimpijska boksarska reprezentanca se je v avstrijskih Alpah mudila na pripravah, na katerih pa so doživeli nevšečnost. Večina od 25-članske odprave, v kateri je bilo 19 boksarjev, se je namreč okužila z novim koronovirusom, zato bodo morali v Längenfeldu ostati v karanteni. Nihče izmed njih ne kaže simptomov bolezni.

"Ostali bodo v karanteni, a bodo vseeno trenirali," je za AFP napovedal direktor Nemške boksarske zveze Michael Mueller in dodal:"Kdor misli, da se priprave na olimpijske igre lahko zgodijo brez primerov koronavirusa, je v veliki zmoti. Smo pa dobili dragocene izkušnje, ki nam bodo prišli prav pri naslednjih potovanjih v tujino."

Nemški mediji so boksarje opozarjali, da bodo bivali v hotelu, kjer so se na pripravah mudili nogometaši Schalkeja, ki so imeli okužbo.