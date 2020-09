Razred okuženega na ljubljanski gimnaziji v karanteno le za tri dni

Čas karantene za okužene in potencialno okužene s covid-19 so v četrtek zmanjšali s 14 na deset dni. Odvisno od tega, koliko časa so potencialno okuženi skupaj z okuženo osebo, se lahko ta čas očitno tudi skrajša. Prav to se je danes zgodilo na Gimnaziji Antona Aškerca v Ljubljani. Kot nam je povedal zaskrbljeni oče enega od dijakov omenjene gimnazije, so v petek pri sošolcu njegovega otroka potrdili okužbo z novim koronavirusom. Danes so učence tega razreda in njihove družine obvestili, da bo karantena zanje veljala le tri dni, torej do srede. V četrtek bi bili tako učenci, ki so bili že ves teden v stiku z okuženim, že vsi nazaj v svojem razredu.

V družini omenjenega dijaka so zaradi koronavirusa zboleli družinski člani. Dijak je do srede normalno obiskoval šolo, nato v četrtek ostal doma in v petek so tudi njemu potrdili okužbo.

Danes, v soboto, so začeli dijake in njihove družine obveščati o ukrepih. Kot nam je povedal oče, naj bi obveščali le dijake in starše razreda okuženega učenca.

"Gimnazija se je zaradi nastale situacije obrnila po nasvet na NIJZ, kjer so jim dejali, da se za prvi dan karantene šteje tisti dan, ko prvi okuženi družinski član kaže simptome. Iz tega sledi, da naj bi se karantena štela že od začetka prejšnjega tedna, čeprav razen očeta, ki je postal doma, nihče od družinskih članov ni bil v karanteni. Uradno smo to dijaki in starši njegovega razreda izvedeli danes, danes so nas obvestili o tem. To pomeni, da karantena ni veljala za nikogar v tem času, saj sploh nismo bili obveščeni. NIJZ pa je svetoval, da je dovolj, če dijaki doma ostanejo do vključno srede, potem pa se lahko vsi vrnejo v šolo," je povedal oče.

"Trije dnevi niso karantena!"

Po besedah očeta je zaskrbljenost dijakov in staršev zaradi tega primera upravičena. Po njegovem mnenju trije dnevi niso karantena, saj tudi sam pozna primer, ko je morala celotna pisarna v karanteno za 14 dni, četudi z okuženim niso bili vsi v stiku. Po njegovem mnenju bi morali preventivno ravnati precej bolj previdno.

"Menim, da je nasvet NIJZ katastrofalen. To, da karantena velja od dne, ko prvi v celotni verigi pokaže simptome, nima nobenega smisla. To ni karantena. Dijaki in njihovi starši smo zaskrbljeni, ker se bodo v četrtek vsi vrnili v šolo, ker bo konec karantene," je dejal oče in opomnil, da bi lahko okužbo prenašali tudi nevede, torej brez simptomov.

"Ne vem, če se lahko mi sami odločimo, da otroka 14 dni ne bomo poslali v šolo ali če lahko zaradi potencialne okužbe sami dobimo bolniško za to obdobje," je dejal zaskrbljeni oče, ki se zaveda, da je potencialni prenašalec okužbe lahko tudi sam, saj je v stiku s svojim otrokom vsak dan.

"Kaže, da bo zadeva prepuščena v odločanje posameznim staršem"

"Kaže, da bo zadeva prepuščena v odločanje posameznim staršem. Ljudje so razdeljeni po skupinah - eni pravijo, da virusa sploh ni, drugi pravijo, da virus je, pa da je nevaren le starejšim od 90 let, na drugi strani pa so takšni, ki čutijo odgovornost in bi zaradi potencialne okužbe ostali doma 14 dni," še komentira oče, ki mu, kot pravi, niti to ni logično, da lahko starši hodijo v službo, medtem ko imajo doma otroka s potencialno ali potrjeno okužbo.

"Ti lahko prineseš okužbo na svoje delovno mesto, sodelavci jo prenesejo v svoje okolje in tako naprej, testiranje pa je le za ljudi, ki kažejo simptome," komentira oče.

Aškerčeva gimnazija je le ena od petih šol, ki uporabljajo iske skupne prostore

Zaradi omenjenega primera so že zaskrbljeni tudi drugi starši dijakov na šoli, ki so za primer izvedeli. Aškerčeva gimnazija namreč spada pod Šolski center Ljubljana. V njem si na naslovu Aškerčeva 1 stopnišča, hodnike in skupne prostore deli kar pet šol. Skozi dva vhoda šolskega centra vstopajo dijaki Gimnazije Antona Aškerca, Srednje lesarske šole, Srednje strojne in kemijske šole, Višje strokovne šole in Evropske šole Ljubljana. Sam Šolski center Ljubljana je umeščen v samem središču Ljubljane, okrog so fakultete in druge šole, dijaki in študenti pa si delijo tudi številne lokale v okolici, kar pomeni, da bi se potencialna okužba lahko hitro prenesla tudi na druge ustanove v bližini.

Vprašanja glede omenjenega primera smo poslali na šolo in NIJZ. Odgovore bomo objavili, ko jih prejmemo.