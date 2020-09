V času pandemije organiziral veliko zabavo, doletela ga je visoka globa

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V britanskem Nottinghamu je policija najstnika, ki je v nasprotju s pravili za zajezitev okužb z novim koronavirusom organiziral zabavo za več deset ljudi, oglobila z deset tisoč funti kazni. Devetnajstletnika so na policijo v petek zvečer prijavili njegovi sosedje, možje v modrem, ki so prišli na kraj dogodka, pa so se srečali s sovražno nastrojenimi gosti. V hiši je bilo v času zabave okoli 50 ljudi.