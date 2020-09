Bregantova je glede nošenja mask v šoli dejala, da so se pogovarjali, da glede na pripombe, ki so jih sprejeli s strani staršev in učiteljev, pa tudi glede na epidemiološke podatke, da je smiselno, da ta odlog malo umilimo in da otroci, ki so znotraj mehurčka, torej v svojem matičnem razredu, med poukom tako v osnovni kot v srednji šoli, v tistem času ne potrebujejo mask.

Na javnem prevozu morajo otroci maske še vedno nositi

"To ne pomeni, da mase sploh niso več potrebne. Maske so še vedno potrebne tudi za otroke, če so na javnem prevozu, če so v neki množici in niso skupaj z otroci iz svojega razreda. Še vedno priporočamo vzdrževanje razdalje tudi znotraj razreda. Razumemo, da so razredi majhni, a je še vedno zaželeno, da otroci niso nagneteni eden ob drugem, ampak, da sedijo na ustrezni razdalji," je dejala.

Učiteljem v prvi triadi mask ne bo treba nositi

Kot je dodala, pričakujejo, da se bodo odrasli ukrepov držali. "To ni ukrep, ki razveljavi nošenje maske nasploh, ampak omogoča otrokom, da med poukom, ko so v matičnem razredu, maske ne nosijo, tako v osnovni kot v srednji šoli," je dodala. Maske prav tako ne bodo potrebne za učitelje v prvi triadi, je pa za njih zaželeno, da ohranjajo razdaljo.

V torek rekordne številke

V Sloveniji so v torek ob 3.391 testih okužbo z novim koronavirusom potrdili pri 203 ljudeh, kar je največ od začetka epidemije. V bolnišnici se zdravi 86 ljudi, od tega jih je 16 na intenzivni enoti. V Sloveniji so od začetka epidemije okužbo z novim koronavirusom potrdili pri 5.690 ljudeh.

