Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Sloveniji so v torek ob 3.391 testih okužbo z novim koronavirusom potrdili pri 203 ljudeh, kar je največ od začetka epidemije. V bolnišnici se zdravi 86 ljudi, od tega jih je 16 na intenzivni enoti. Včeraj je umrl en bolnik, iz bolnišnice so odpustili osem ljudi.

V Sloveniji so od začetka epidemije okužbo z novim koronavirusom potrdili pri 5.690 ljudeh. Trenutno je v državi aktivno okuženih 1.736 ljudi. Rekordno število okužb smo v Sloveniji nazadnje zabeležili pretekli četrtek – 192.

Primerjava po tednih: število novih okužb narašča

Primerjava po tednih kaže, da zadnjih šest tednov na posamezen dan vedno potrdimo več okužb v primerjavi s tednom prej. Tudi v ponedeljek, ko smo potrdili 99 primerov, je šlo za povišanje v primerjavi s ponedeljkom pred tednom dni.

Največ novih okužb v Ljubljani

Največ novih okužb so včeraj potrdili v Ljubljani (37), devet okužb so potrdili v Kranju, sedem v Kamniku, po šest pa v Mariboru, Celju, Zagorju ob Savi in Lukovici, kažejo podatki sledilnika covid-19. Podatke za preostale občine si lahko ogledate tukaj.

Trend obolelosti s koronavirusom v 🇸🇮 na dan 29. 9. 2020 (00:00-24:00):



- Št. testiranj: 3391

- Št. pozitivnih: 203

- Št. hospitaliziranih: 86

- Št. oseb na intenzivni negi: 16

- Dnevno št. odpuščenih iz bolnišnice: 8

- Število umrlih: 1#OstaniZdrav@NIJZ_pr@MinZdravje pic.twitter.com/bCZLLmn482 — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) September 30, 2020

Slaba sobota

V ponedeljek so v Sloveniji okužbo z novim koronavirusom potrdili pri 99 ljudeh, v nedeljo pa pri 39 ljudeh. Zelo slab rezultat smo zabeležili v soboto, ko so ob 1.917 testih okužbo potrdili pri 159 ljudeh. Gre za enega najvišjih deležev pozitivnih rezultatov glede na vse opravljene teste, bil je kar 8,3-odstoten.

V prihodnje do 250 novih okužb na dan

Projekcije širjenja novega koronavirusa, ki jih dnevno pripravljajo na Institutu "Jožef Stefan", kažejo, da je reprodukcijsko število R v ponedeljek še nekoliko padlo, a je bil padec zelo majhen. Ocenjeno reprodukcijsko število je R = 1,3, kar pomeni, da vsak okuženi v povprečju na novo okuži še 1,3 posameznika. Če se to ne bo zmanjšalo, bo število pozitivnih testov v prihodnjem obdobju fluktuiralo v območju od 50 do 250 okoli trenutne povprečne vrednosti 145, ki bo naraščala. Posodobljene analize so objavljene na spletu.