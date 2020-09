Kot so sporočili iz stranke, je okužena oseba v karanteni. Preostali zaposleni, s katerimi je bila obolela oseba v stiku, so preventivno na delu od doma do nadaljnjih navodil NIJZ, ki jih še čakajo.

V začetku meseca okužba tudi v strankah LMŠ in SD

V začetku meseca so okužbo potrdili tudi pri dveh strokovnih sodelavkah v stranki LMŠ. Zaradi stika z okuženo osebo je moralo nekaj poslancev stranke (Jerca Korče, Igor Pečko, Andreja Zabret in Jože Lenart) v karanteno, poslanca Aljaž Kovačič in Edo Paulič pa sta prejela priporočila NIJZ o izvajanju zaščitnih ukrepov. Okužbo so ta mesec prav tako potrdili pri enem strokovnem sodelavcu stranke SD.

Poleti tudi okužba v kabinetu predsednika vlade

Julija so okužbo z novim koronavirusom potrdili tudi pri strokovnem sodelavcu v kabinetu predsednika vlade Janeza Janše. Premier takrat ni bil v stiku z okuženim, so bili pa drugi sodelavci, ki so jih vse preventivno testirali.