SLS na volitve v sodelovanju s programsko sorodnimi strankami

Glavni odbor zunajparlamentarne SLS, ki je danes popoldne zasedal v Moravčah, je potrdil, da bo šla stranka na prihodnje parlamentarne volitve v sodelovanju s programsko sorodnimi strankami, s katerimi bo lahko oblikovala razvojno koalicijo. Prednostno se bo pogovarjala z NSi, Demokrati in Fokusom, ne izključuje niti pogovorov s SDS, so sporočili.

"Storiti moramo vse, da glas naših volivk in volivcev ne bo izgubljen zaradi ozkih političnih interesov. Stranke s sorodnimi političnimi izhodišči moramo stopiti skupaj, delovati pragmatično in preseči ideološke razdore, če želimo Slovenijo popeljati iz krize, ki jo poglablja trenutna vlada," so zapisali v stranki.

SLS je že na zadnji seji izvršilnega odbora ocenila, da bi bilo preveč tvegano na parlamentarnih volitvah ubrati samostojno pot. V drevišnjem sporočilu pa so poudarili, da SLS "ostaja in bo še naprej ključna sila pri povezovanju strank s podobnimi vrednotami – tako na desni kot na sredini ter z vsemi, ki si prizadevajo za dobrobit državljanov".

V NSi medtem še niso pri konkretnem predlogu o oblikovanju skupne liste. Če bi se to zgodilo, pa bi moralo vodstvo stranke za to dobiti mandat strankinih organov, so pojasnili za STA. Kot so še navedli, sicer puščajo odprta vrata možnosti sodelovanja, a odločanja o tem za zdaj na njihovi mizi ni. Spomnili pa so, da se je novi predsednik NSi Jernej Vrtovec, ki prav tako izpostavlja zavzemanje za razvojno koalicijo, septembra po prevzemu vajeti stranke tudi že sestal z Bregant.