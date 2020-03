Koronavirus se je po svetu razširil izjemno hitro. Več kot četrtina svetovnega prebivalstva je sprejela omejitve gibanja in socialnih stikov. Še v sredini januarja smo poročali o 45 primerih skrivnostne pljučnice v Wuhanu na Kitajskem, danes pa covid-19 močno posega v vsakdan 175 držav.

Pravo število ljudi, ki jih je prizadel novi koronavirus, je najverjetneje veliko višje, saj mnogi z milejšimi simptomi niso bili vključeni v testiranja in številke, ki jih države sporočajo kot del statistike.

ZDA so postale država z največjim številom okuženih z novim koronavirusom. Vseh okuženih je že 85.653 (vir). Kitajska jih je imela po zadnjih podatkih nekoliko manj (81.782).

Ameriški predsednik Donald Trump želi zaradi trenutnega gospodarskega položaja sprostiti omejitve že prihodnji mesec. Foto: Reuters

Vsaj 24 zveznih držav v ZDA je imelo včeraj več kot sto primerov novih okužb, država New York kar 6.447. Po napovedih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) bi lahko zaradi strmo naraščajočega števila obolelih ZDA postale novi epicenter pandemije.

Glede na število prebivalcev v ZDA (380 milijonov) se trenutno ena okužba pojavi na vsakih štiri tisoč ljudi. Na Kitajskem, kjer se je virus pojavil decembra in kjer je umrlo že 3.169 ljudi, se ena okužba pojavi na 17 tisoč ljudi. Italija, Španija in ZDA so že presegle te številke.

Število Američanov, ki so ostali brez zaposlitve, je s 3,3 milijona doseglo rekord. Zadnji rekord je država dosegla leta 1982, ko je bilo brezposelnih okoli 695 tisoč ljudi. Ameriški predsednik Donald Trump je zaradi trenutnega gospodarskega položaja dejal, da bo sprostil omejitve že prihodnji mesec, poroča BBC.

Po številu smrtnih primerov še vedno prva Italija

Po svetu naj bi bilo sicer trenutno več kot pol milijona okuženih ljudi. WHO je svetovno pandemijo razglasila 11. marca.

Po njihovih podatkih je v treh mesecih od izbruha število potrjenih primerov doseglo sto tisoč, v le 12 dneh za tem 200 tisoč, v štirih dneh smo imeli 300 tisoč potrjenih primerov, v treh dneh pa je bil dosežen mejnik 400 tisoč.

Umrlo je okoli 24.090 ljudi, ozdravelo naj bi jih 124.349, v kritičnem stanju pa je okoli 19.500 ljudi. Največ smrtnih primerov na svetu ima Italija, kjer je do zdaj umrlo 8.215 ljudi, 10.361 pa jih je ozdravelo. Število smrtnih žrtev je torej v Italiji dvakrat tolikšno kot na Kitajskem, kjer se je izbruh začel.

Največ Italijanov so izgubili v Lombardiji, kamor spada tudi Milano. Tamkajšnji zdravstveni sistem je tik pred razpadom, nazaj na delo kličejo upokojene sestre in zdravnike. V državi karantena za prebivalce velja že od 12. marca. Foto: Reuters





- 73,8 odstotka ljudi je imelo povišan krvni tlak,

- 33,9 odstotka ljudi je imelo diabetes,

- 30,1 odstotka ljudi je imelo ishemično srčno bolezen (IBS),

- 22 odstotkov ljudi je imelo atrijsko fibrilacijo,

- 20,2 odstotka ljudi je imelo kronično odpoved ledvic,

- 19,5 odstotka ljudi je imelo v zadnjih petih letih aktivnega raka,

- 13,7 odstotka ljudi je imelo kronično obstruktivno pljučno bolezen (KOPB),

- 11,9 odstotka ljudi je imelo demenco,

- 11,2 odstotka ljudi je doživelo kap,

- 3,7 odstotka ljudi je imelo kronično bolezen jeter. Italijanski inštitut za javno zdravje je na podlagi podatkov o 481 (15 odstotkov) od 3.200 smrtnih žrtev (do 20. marca) v poročilu opredelil, za katere skupine ljudi z že predhodnimi zdravstvenimi stanji je novi koronavirus najbolj nevaren. Najbolj so na udaru starejši in ljudje s srčno-žilnimi boleznimi. Delež moških med vsemi umrlimi je bil 70-odstoten, povprečna starost umrlih pa je bila 78,5 leta. Pri 481 pacientih s covid-19 so ugotovili naslednje pridružene bolezni:- 73,8 odstotka ljudi je imelo povišan krvni tlak,- 33,9 odstotka ljudi je imelo diabetes,- 30,1 odstotka ljudi je imelo ishemično srčno bolezen (IBS),- 22 odstotkov ljudi je imelo atrijsko fibrilacijo,- 20,2 odstotka ljudi je imelo kronično odpoved ledvic,- 19,5 odstotka ljudi je imelo v zadnjih petih letih aktivnega raka,- 13,7 odstotka ljudi je imelo kronično obstruktivno pljučno bolezen (KOPB),- 11,9 odstotka ljudi je imelo demenco,- 11,2 odstotka ljudi je doživelo kap,- 3,7 odstotka ljudi je imelo kronično bolezen jeter.

Italiji po številu smrtnih primerov sledi Španija (4.365), tej pa Kitajska s 3.169, Iran z 2.234, Francija s 1.696 in ZDA s 1.201 smrtnim primerom.

Trenutno najhitreje narašča število okuženih v ZDA, Kitajska pa je država, ki je najbolj omejila število okužb. V zadnjih nekaj tednih upada tudi število primerov v Južni Koreji, ki je za prihodnji mesec že napovedala odprtje šol.

Več kot deset tisoč potrjenih okužb že v petih evropskih državah

Evropske države se v zadnjem času spopadajo s strmim porastom okužb in smrti. Evropa je postala novi epicenter te svetovne krize. Do danes ima več kot deset tisoč primerov okužb že pet evropskih držav - Italija, Španija, Nemčija, Francija, Švica, tesno za petami pa jim sledi tudi Velika Britanija.

Po okužbah na število prebivalcev na vrhu Švica

Ko število okuženih postavimo v okvir števila prebivalcev (in odmislimo žepne države), je na vrhu Švica. Na milijon prebivalcev imajo 1.365 okuženih.

Več kot tisoč jih imata še Italija (1.333) in Španija (1.236), močno izstopajo tudi naši severni sosedje Avstrijci (767). Slovenija ima na milijon prebivalcev 270 potrjenih okužb, Hrvati, na primer, 121.

Kitajci imajo na milijon prebivalcev le 57 primerov okužbe, ZDA trenutno 258.

Nazadnje je karanteno razglasila Indija, ki je 1,3 milijarde prebivalcem prepovedala, da zapustijo svoje domove vsaj za nekaj tednov. S tem se je število vseh ljudi, ki zaradi razmer živijo z omejitvami gibanja in socialnih stikov, povzpelo na več kot četrtino svetovnega prebivalstva (7,4 milijarde).

V Sloveniji v torek največ testov do zdaj

V zadnjem tednu, ko testirajo samo ljudi z znaki okužbe, je število novih potrjenih okužb v Sloveniji sicer raslo za nekaj deset.

Do vključno srede se je na novi koronavirus v Sloveniji testiralo 17.294 ljudi, 562 ljudi je okuženih s koronavirusom. V zadnjem tednu število na novo potrjenih okužb ves čas narašča, povprečno na dan potrdijo 35 novih primerov. Največ vzorcev v enem dnevu je bilo do zdaj preverjenih v torek (1.556), ko so potrdili 50 novih okužb.

Po poročanju NIJZ je bil do 25. 3. 2020 (do polnoči) vsaj en primer okužbe potrjen v 115 občinah, kar predstavlja 54 odstotkov vseh slovenskih občin, več kot dva primera okužbe pa sta bila potrjena v 68 občinah.

Po podatkih, zbranih do vključno srede, je bilo med obolelimi 274 moških in 288 žensk. V četrtek je umrl šesti bolnik. Bil je oskrbovanec doma upokojencev v Metliki in kronični bolnik s hudimi osnovnimi boleznimi.

Od 78 do četrtka hospitaliziranih ljudi jih je ozdravelo deset

Do četrtka je bilo hospitaliziranih 98 ljudi, zdravljenje na intenzivni negi je od teh potrebovalo 17 ljudi. Iz bolnišnice so jih odpustili 40, od vseh, ki so bili do torka hospitalizirani, je ozdravelo deset pacientov.

Največ okužb je še vedno potrjenih v osrednjeslovenski regiji (LJ), kjer je bilo do četrtka ugotovljenih 196 primerov okužbe. Sledijo savinjska regija (CE) s 106 primeri, jugovzhodna regija (NM) s 67 primeri, podravska regija (MB) s 53 primeri in gorenjska regija (KR) z 39 primeri. Najmanj primerov je v goriški in posavski regiji, in sicer v obeh po sedem.

Foto: NIJZ

Uradni podatki predstavljajo le okvirno sliko, ne realnega stanja

Uradni podatki o okuženih in številu mrtvih ob primerjanju držav predstavljajo le okvirno sliko.

Metode testiranj med državami se močno razlikujejo, to pa neposredno vpliva na število uradno okuženih.

Britanci tako ne testirajo vseh ljudi s simptomi bolezni covid-19, temveč le tiste, ki so hospitalizirani. Na drugi strani Nemci testirajo vsakogar, ki kaže simptome gripe, je bil v zadnjih dveh tednih v stiku z okuženim ali potoval na območja z visoko nevarnostjo okužbe.

Nemci so testirali več kot 41 tisoč ljudi, Britanci manj kot deset tisoč. Po številu opravljenih testov so na vrhu Združeni arabski emirati, ki so do 16. marca opravili 12.738 testov na milijon prebivalcev. Na drugem mestu je Južna Koreja (6.148), na tretjem pa Slovenija s 4.735 testi na število prebivalcev do 19. marca. Sledijo ji Italija (3.498, 20. marec), Kitajska (2.820, 24. februar), Nemčija (2.023, 15. marec), Avstrija (1.777, 20. marec), Švedska (1.412, 17. marec) in Velika Britanija (959, 19. marec).

Za primerjavo - ZDA so do 19. marca opravile le 313 testov na milijon prebivalcev.

Vsako najmanjše neupoštevanje pravil lahko popolnoma spremeni potek širjenja epidemije. Foto: Getty Images

Čeprav bi napovedi poteka epidemije še posebej prav prišle zdravstvenemu sistemu, tega ni mogoče storiti zanesljivo. Kljub temu po različnih simulacijah vrhunec epidemije nekateri predvidevajo sredi aprila, drugi čez več kot štiri tedne. Razmere se lahko zaradi neupoštevanja pravil zelo hitro poslabšajo, zato je ukrepe treba jemati skrajno resno.

Po mnenju Mateje Logar iz Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana se bo glede na inkubacijsko dobo virusa ob koncu tedna pokazalo, ali se stanje umirja. Na Kitajskem se je namreč začelo umirjati po 12 tednih striktnih ukrepov.

Nas 7. aprila čaka že 3.400 okuženih?

Po oceni infektologa Andreja Trampuža iz Univerzitetne klinike Charite v Berlinu bo v Sloveniji v primeru 15-odstotne rasti okuženosti 7. aprila skoraj 3.400 okuženih. Ob predpostavki, da pet odstotkov okuženih potrebuje ventilator za pomoč pri dihanju, bo v tem primeru sredi aprila, ko naj bi dosegli kritično mejo, ventilatorje potrebovalo skoraj 400 bolnikov, je pojasnil za TV Slovenija.

Po njegovi oceni nas od vrha epidemije ločijo vsaj še štirje tedni, podobne napovedi pa po besedah infektologinje Bojane Beović pripravlja tudi Institut "Jožef Stefan" (IJS). Sodelavec odseka za reaktorsko tehniko na IJS Matjaž Leskovar je v torek napovedal, da bi se lahko epidemija ob upoštevanju ukrepov končala sredi aprila, zadnji bolniki pa bi bolnišnice zapustili v sredini maja. To bi po njegovem veljalo le, če se bo vladne ukrepe strogo upoštevalo, poroča STA.

V Sloveniji je na intenzivni negi trenutno 17 ljudi. Po svetu je v kritičnem stanju 19.635 ljudi. Foto: Getty Images



S standardnim epidemiološkim modelom seir sta mogoč potek izbruha bolezni covid-19 napovedala tudi Nina Sivec Koren in Vasja Sivec v Sobotni prilogi Dela. Po eni od simulacij bi vrh števila novih potrjenih okužb dosegli 21. marca z okoli 120 novimi obolelimi v enem dnevu, izbruh pa bi bil ustavljen do sredine maja. Vrh okužb bi dosegli v začetku aprila z več kot tisoč okuženimi, do 14. maja bi lahko pričakovali 40 smrti in okoli 2.500 ozdravljenih. Kot sta avtorja pojasnila, je lahko, dokler nimamo epidemioloških modelov, ta ocena le približek poteka epidemije.

Zakaj je napovedovanje okužb in smrti zaradi koronavirusa tako težko

Strokovnjaki opozarjajo, da je izdelovanje epidemioloških modelov zelo kompleksno, nekaj doma narejenih grafov lahko na družbenih omrežjih med ljudmi povzroči veliko tesnobe.

Kot je pojasnila epidemiologinja za infekcijske bolezni na univerzi v Melbournu v Avstraliji Kathryn Snow, se je treba zavedati, da veliko modelov, kakršen je model za predvidevanje števila smrti, temelji na predpostavkah o zdravstvenem sistemu in obnašanju populacije, a že zelo majhne spremembe določenih elementov lahko drastično spremenijo projekcije. Za vladne službe bi bilo zato veliko bolje, če bi, namesto zanašanja na posamezen graf, imeli pred seboj številne možnosti, je dejala za britanski Guardian.

"Doma ustvarjenim epidemiološkim modelom ne bi smeli zaupati nič bolj, kot zaupamo doma ustvarjenim podnebnim ali ekonomskim modelom," meni avstralska epidemiologinja.