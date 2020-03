Danes je za otroke prvi dan, ko ostajajo doma, saj so zaradi preprečevanja širjenja koronavirusa svoja vrata zaprle vse šole. Nekatere so se odločile, da šolanja v prvem tednu še ne bodo začele, številne šole pa bodo staršem že od prvega dne za vsak dan sproti pripravljale vsebine za učenje. Starši, ki otroke šolajo na domu že dlje časa, so prepričani, da je to zanje dobra priložnost, saj ima individualno delo več prednosti. Svoje izkušnje so strnili v nekaj nasvetov.

Številni otroci in starši se s takšno obliko šolanja na domu srečujejo prvič, nekaj staršev pa svoje otroke šola doma že dlje časa.

Mateja de Laat, zgodovinarka in soavtorica spletne strani z informacijami o šolanju na domu, doma šola oba svoja otroka. Hči je v devetem, sin pa v drugem razredu. Kot pravi, oba šola na domu od začetka in nikoli nista bila v šoli. Prepričana je, da je večina staršev v tem položaju prvič in se zato lahko počutijo negotovi, celo zaskrbljeni.

"Na srečo so nekatere založbe ponudile možnost brezplačne uporabe njihovih učnih materialov, seveda pa bodo dobili tudi napotke od učiteljev in učiteljic. Navodila glede učne snovi so bolj ali manj zagotovljena, negotovost večinoma tiči v tem, kako izpeljati otrokov učni proces," meni de Laatova.

Na podlagi devetih let uspešnega šolanja na domu je izpostavila šest sestavin šolanja na domu, ki so se po njenih izkušnjah izkazale za pomembne.

Individualen pristop k učenju ima veliko prednosti. Foto: Getty Images

Šest nasvetov za uspešno učenje na domu

Svoj učni dan naj otroci začnejo takrat, ko jim to narekuje njihov biološki ritem. Tudi urnik učenja ustvarite na podlagi otrokovega bioritma, pri čemer boste seveda morali upoštevati tudi svoj delovni urnik.

Izkoristite dneve, ko je otrok učinkovit pri učenju, in predelajte veliko snovi, ob dneh, ko je otrok neučinkovit, pa predelajte lažjo snov, več berite, pojdite ven, ustvarjajte. Tudi odrasli imamo dneve, ko lahko naredimo ogromno, in dneve, ko smo zelo neučinkoviti.

Upoštevajte otrokovo potrebo po gibanju. Če ima otrok dovolj sedenja, mu dovolite, da vstane, hodi po sobi. Dovolite mu, da je ali pije, kadar začuti to potrebo, ali da gre na stranišče, pri tem pa bodite pozorni, da to ne bo izgovor za nedelo. Lahko se preprosto ne učite za mizo, temveč na tleh ali kje drugje. Če je vaš otrok izrazito gibalen tip, mu dovolite, da se med učenjem giba, da poskakuje, se vrti in podobno. To je pomembno predvsem za mlajše otroke.



Če otroci raje delajo na tleh, jim doma to lahko omogočimo. Foto: osebni arhiv

Nekaterih snovi se lotite na malo drugačen način. Otroku dovolite nekoliko več časa za računalnikom, pod pogojem, da si izbere poučne vsebine. Za zgodovino so na voljo številni dokumentarni filmi, ki prikazujejo različna zgodovinska obdobja, obravnavana tudi v šoli. Na ta način boste otroku omogočili malce več samoiniciativnosti v učnem procesu. Tudi sicer poskusite otroka poučevati tako, da bo čim bolj aktiven in samostojen. Skoraj vsako snov se da naučiti prek projektnega dela, ki od otroka zahteva večjo aktivnost in samostojnost pri učenju.

Otrok je pri učenju doma deležen individualne obravnave, torej ga poučujemo na način, da bo kar najlažje in najhitreje usvojil učno snov. To pomeni, da mu snov lahko razložimo na več načinov, z več zornih kotov. Razložimo mu jo tudi tolikokrat, kolikokrat bo to potreboval. Ena izmed pozitivnih plati individualne obravnave je dejstvo, da je učenje bolj učinkovito in da zanj ne boste porabili toliko časa, kot ga porabijo v šoli.

Morda najpomembnejši element pri poučevanju pa je naš medsebojni odnos. Pokažite otroku, da vam je mar za to, da kar najbolj temeljito usvoji znanje. To mu pokažite na način, ki ga otrok ne bo doživljal kot prisile, in sicer tako, da pokažete razumevanje za njegove potrebe - po hrani in pijači, po gibanju. Če se le da, pri poučevanju upoštevajte njegova zanimanja, saj to otroku zelo veliko pomeni in v njem vzbudi občutek, da ste na "njegovi strani". Snov mu poskušajte približati na način, da ga čim bolj pritegne.

Mateja de Laat, ki je po izobrazbi zgodovinarka, je soavtorica spletne strani o šolanju na domu, kjer lahko starši najdejo številne koristne informacije in nasvete. Foto: osebni arhiv

Kot pravi de Laatova, se šolanje na domu, s katerim se spoznavajo slovenski starši v trenutnih okoliščinah, precej razlikuje od šolanja na domu, če se starši zanj odločijo zavestno in prostovoljno.

"Šolarji na domu imajo možnost, da že na začetku leta stopijo na učno pot, ki je prilagojena njihovi naravi - njihovim potrebam, močnim in šibkim točkam, lastnostim in načinu učenja ter darovom in potencialom. Te možnosti otroci, ki se bodo učne snovi učili doma v naslednjih tednih, nimajo, vsekakor pa bodo dobili priložnost, da izkusijo učenje malo drugače, kot so ga navajeni," meni de Laatova.

"Za večino otrok in staršev bo to čisto nova izkušnja, ki zagotovo pomeni izziv, a je vendarle lahko lepa in pozitivna. Najpomembnejše pa je to, da starši zaupajo sebi, da zaupajo v to, da bodo lahko izpeljali to nalogo ter nagovorili otrokovo naravno potrebo po učenju in spoznavanju sveta," je prepričana Mateja de Laat.

Številni otroci si veliko zapomnijo med gibanjem. Če so izrazito gibalni, zahteva staršev, naj med učenjem sedijo pri miru, ne bo padla na plodna tla. Foto: Getty Images

Tudi drugi starši, ki šolajo svoje otroke na domu, so prepričani, da iz trenutnih razmer lahko potegnemo tudi marsikaj dobrega in da bo izkušnja za otroke pozitivna.

Petra Privošnik, ki se je s šolanjem na domu seznanila lani, je prepričana, da je to predvsem priložnost, da starši zelo dobro spoznajo svojega otroka in to, na kakšen način se uči.

"Če otroka dobro poznamo in sledimo njegovemu načinu učenja, vemo tudi, kako ga motivirati. Predlagam, da si otroci sami organizirajo urnik za en teden ali pa, če tega še ne zmorejo, sodelujejo pri pripravi urnika in preostalih aktivnosti. Predlagam učenje največ dveh predmetov na dan, ker se tako lažje poglobijo v eno temo, in pa na način, da zraven ustvarjajo ali se gibajo," svetuje Privošnikova.

Za primer je omenila otroke, ki zelo radi rišejo, pisanje pa jim ne gre. V tem primeru lahko starši otroke spodbudijo, da snov v čim večji meri narišejo in potem na sliko napišejo samo ključne besede. Pomaga tudi, da se o snovi zelo veliko pogovarjamo, nekaterim zelo ustreza kombiniranje sedenja in fizičnih vaj, vključevanje odmorov za vodo, oreščke, jabolko in podobno.

Učenja se lahko lotimo na kreativne načine. Foto: Petra Privošnik

"Kadar so otroci izzvani, da sami organizirajo učni proces, so tudi bolj motivirani. Določiti je treba cilje za en teden vnaprej, potem pa naj sam pove, kako si bo razporedil urnik in na kakšen način bi se najraje učil. Lahko mu razlagamo mi, lahko pa se sam dokoplje do informacij, to je treba pač spoznati," meni Privošnikova.

"Če so doma mlajši otroci, jim naj pri učenju pomaga starejši. Če je mogoče, naj se starši najprej sami 'naučijo' snov in se nanjo pripravijo, potem pa gredo z otroki v naravo in se o tem pogovarjajo med hojo ter poiščejo v naravi asociacije v povezavi s snovjo," predlaga Privošnikova.