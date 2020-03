Zaščitne maske v Nemčiji poniknile neznano kam

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Maske, po podatkih Spiegla gre za maske vrste FFP2, bi morale v Nemčijo prispeti 20. marca, a so poniknile neznano kam na enem od letališč v Keniji. Tako nemški zdravniki kot bolnišnice bi maske nujno potrebovali, poroča STA.

Izdelovalca mask, Spiegel ne navaja, za katero podjetje gre, so nemški pristojni organi že pozvali, naj pojasni okoliščine dogodka. Dodaja, da Nemčija zaradi dogodka ne bo utrpela finančne škode, saj je bilo predvideno, da bi maske plačali šele, ko bi prispele v državo. Koliko naj bi dobava šestih milijonov mask stala, Spiegel ne poroča.

Krizni štab nemške vojske je v preteklosti sprejel odločitev, da bo nabava zaščitnega materiala za nemško ministrstvo za zdravje za spopadanje z novim koronavirusom potekala prek nemškega urada za nabave. Prek njega država običajno kupuje oborožitev za nemško vojsko.

Od takrat je Nemčija sklenila več pogodb z izdelovalci zaščitne opreme v skupni vrednosti 241 milijonov evrov.

Obrambno ministrstvo potrdilo izginotje mask

Kakšne bodo posledice izginotja mask v Keniji, je težko oceniti. Tako nemško ministrstvo za obrambo kot zdravje se uradno še nista odzvala na poročanje Spiegla. Na obrambnem ministrstvu so izginotje sicer potrdili.

Poznavalci menijo, da posledice ne bodo nezanemarljive. Nemčija je sicer doslej naročila zaščitne maske v dvomestnem milijonskem številu, a da v celoti izpade ena od prvih večjih pošiljk, "je več kot nadležno", so ocenili.

Posel z zaščitnimi maskami v času pandemije novega koronavirusa cveti. Poznavalci zaradi tega domnevajo, da je izdelovalec mask po sklenitvi dogovora z Nemčijo prejel boljšo ponudbo in jih prodal drugemu ponudniku. Možno je tudi, da so pošiljko na letališču ukradli in jo preprodali v Keniji.