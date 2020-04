Novi podatki: več kot tisoč okuženih, še dve osebi umrli #vŽivo

Včeraj smo v Sloveniji opravili 489 testiranj, skupno torej 28.253. Zaradi bolezni covid-19 je 114 oseb hospitaliziranih, od tega je 30 ljudi na intenzivni negi. Iz bolnišnice so bile odpuščene širi osebe, je vlada sporočila na Twitterju.

Trend obolelosti s koronavirusom v Sloveniji na dan 5. 4. 2020 (00:00 - 24:00):

- Št. testiranj: 489

- Št. pozitivnih: 24

- Št. hospitaliziranih: 114

- Št. oseb na intenzivni negi: 30

- Dnevno št. odpuščenih iz bolnišnice: 4

- Število umrlih: 2 pic.twitter.com/3LGTxCjgJR — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) April 6, 2020

Kot je povedal vladni govorec Jelko Kacin, bo do naslednjega tedna slika jasnejša in videli bomo lahko, ali so ukrepi delovali.

Virus nima nog, širimo ga ljudje

Milan Krek, predstojnik območne enote NIJZ v Kopru, je dejal, da virus nima niti nog niti kril, zato se sam ne more širiti. Njegovo širjenje lahko omogočimo samo ljudje z neustreznim vedenjem in nespoštovanjem navodil za varno gibanje. Ključno pri tem je vzdrževanje razdalje do sočloveka, higiena rok, odsvetovano je rokovanje in dotikanje obraza z rokami, priporočeno je pravilno nošenje mask v javnosti. Ob tem moramo vedno imeti v mislih, kako pred okužbo zaščiti ostarele in kronične bolnike, ki so najbolj ranljivi.

Gre za 30 milijonov življenj

Kot je povedal Krek, Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) opozarja vse vlade, naj sprejmejo ustrezne ukrepe za zmanjšanje širitve virusa med prebivalstvom. Če države ne bodo sprejele teh ukrepov, lahko pričakujemo, da bo virus okužil okoli sedem milijard ljudi in za seboj pustil 40 milijonov mrtvih. Če pa bodo države sprejele ukrepe in jih bodo ljudje upoštevali, bo virus okužil le dve milijardi ljudi, umrlo pa jih bo deset milijonov, je razložil Krek. "Gre za 30 milijonov življenj, za njih se trudimo. Vsaka država posebej in vsak od nas," je dodal.

V Sloveniji brez ukrepov 90 tisoč mrtvih

"Izračuni, ki so mi jih posredovali statistiki in matematiki, pokažejo, da če bi bili v Sloveniji brez ukrepov, bi virus v treh mesecih okužil veliko ljudi. Na vrhu epidemije bi imeli okuženih okoli 480 tisoč oseb in na koncu te zgodbe bi imeli okoli 90 tisoč mrtvih," je povedal.

"Ukrepi v Sloveniji delujejo"

Kot je dejal, se zelo trudijo, da bi hitro rastočo epidemijo, ki bi prekomerno obremenila naš zdravstveni sistem, spremenili v počasi se razvijajočo krivuljo, pri kateri je naše zdravstvo z obstoječimi kapacitetami še vedno sposobno ustrezno obvladati epidemijo s čim manjšim številom smrtnih primerov.

"Država je sprejela ustrezne ukrepe, ki zmanjšujejo število stikov med ljudmi in s tem tudi tveganje za prenos bolezni in znižujejo krivuljo. Po naših izračunih to v Sloveniji deluje. Ker je stikov med ljudmi manj, je manj tudi možnosti za prenos virusa," je dejal.

Napovedi so za zdaj obetavne

"Če bomo upoštevali ukrepe, se nam bo rast novih primerov v nekaj dneh umirila," kažejo prognoze. "Pomembno je, da nam lahko neupoštevanje prepovedi gibanja, kot so na primer druženja na zasebnih zabavah, to sliko zelo hitro pokvarijo."

Krek je pojasnil, da pri nas zaradi sprejetih ukrepov ne gremo v smeri Lobardije. Če bi šli, bi imeli v teh dneh že okoli 800 mrtvih, tako pa smo jih imeli 28. Še vedno pa lahko gremo v smeri porasta števila okužb tudi na 10.000 ali več ali pa v smer umirjanja epidemije. Torej obe možnosti sta odprti, odvisno je od nas in našega vedenja.

"Da bomo čim prej dosegli vrh epidemije, ko se začne epidemija umirjati, se mora vsak od nas potruditi, kajti vsak od nas je pomemben člen pri tem soočenju z virusom. Z neodgovornim obnašanjem namreč lahko hitro spremenimo potek krivulje v veliko slabšo smer," dodaja Krek.