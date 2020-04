KPK sprožila preiskavo dobavitelja, pri katerem je zaposlena Toninova mama

Protikorupcijska komisija (KPK) bo v postopku pridobila potrebna pojasnila in dokumentacijo, so še navedli za STA.

Gre za posel za dobavo zaščitne medicinske opreme, potrebne v času obvladovanja epidemije bolezni covid-19 oziroma preprečevanje širjenja novega koronavirusa. Po poročanju POP TV je podjetij, ki so si razdelila posle v višini 129 milijonov evrov, 31, od tega je 16 podjetjem uspelo dobiti razpise v višini najmanj milijona evrov. Rekorder pa je podjetje Acron iz Pameč pri Slovenj Gradcu s skoraj 30 milijoni evrov vrednim poslom. Višina dejansko izplačanih sredstev bo sicer odvisna od tega, koliko opreme bo podjetju uspelo dobaviti, saj bodo plačila izvedena po dobavi, piše STA.

Tonin zavrača očitke o nepotizmu

Minister Matej Tonin je očitke o nepotizmu, ki so se razplamteli predvsem na družbenih omrežjih, v nedeljo zavrnil. "Ker želim, da je zadeva maksimalno jasna, da z izpostavljeno pogodbo Acrona nimam nič, bom že danes sam pozval Komisijo za preprečevanje korupcije, naj preveri zakonitost in integriteto pri poslu Acrona z Zavodom RS za blagovne rezerve," je v nedeljo še sporočil na družbenem omrežju Facebook.

Tonin je sicer pojasnjeval, da se ministrstvo za obrambo ne ukvarja z nabavo zaščitne opreme, medresorska delovna skupina za sprejem, pregled in vrednotenje ponudb zaščitne opreme, ki jo vodi državni sekretar na ministrstvu za obrambo, pa le preverja izpolnjevanje tehničnih standardov ponudbe, poroča STA.

Na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo pa so v sporočilu za javnost pojasnili, da je za izbor opreme, torej ustreznost ponudbe in posledično dobavitelja, odgovorna Uprava RS za zaščito in reševanje, ki sodi pod ministrstvo za obrambo. Zavod za blagovne rezerve pa nato pripravi in podpiše pogodbo z dobaviteljem ter uskladi aktivnosti za prevzem opreme v Sloveniji. Protokol je sprejela omenjena medresorska delovna skupina, še navaja STA.