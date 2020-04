Preobrat: WHO po novem dopušča nošenje zaščitnih mask za splošno javnost

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO), ki je do pred kratkim odsvetovala nošenje zaščitnih mask za splošno javnost, je svoje mnenje o tem zdaj omilila. Pri vodilni zdravstveni organizaciji svetujejo, naj bodo kirurške maske še naprej rezervirane za zdravstveno osebje, medtem ko naj si splošna javnost pomaga z maskami iz blaga, pralnimi maskami, šali ali rutami, ki pokrivajo nos in usta.

To je precejšen preobrat v priporočilih Svetovne zdravstvene organizacije, ki je še pred kratkim odsvetovala nošenje mask za splošno populacijo in priporočila uporabo mask zgolj posameznikom s simptomi okužbe ali ljudem, ki skrbijo za rizične skupine.

Po poročanju več svetovnih medijev, med njimi Reutersa in South China Morning Post, naj bi WHO svoja stališča omilila zaradi vedno več znanstvenih raziskav, ki kažejo na pozitivne učinke nošenja mask pri preprečevanju širjenja okužbe z novim koronavirusom, in ukrepov v številnih evropskih državah, ki zahtevajo prekrivanje ust in nosu v javnosti.

Foto: Getty Images

"Zagotovo opažamo primere, v katerih splošna uporaba mask, tudi takih, ki so izdelane doma, pripomore k odzivanju javnosti na to bolezen,” je v petek potrdil Michael Ryan, strokovnjak za krizne situacije pri WHO.

Dodal je še, da so kirurške in medicinske maske, kot so respiratorne maske N95, namenjene izključno zdravstvenemu osebju na prvih bojnih linijah zdravstva.

Foto: Getty Images

V Aziji maske stalnica že od epidemije sarsa

Nošenje mask je bilo v državah Azije že od epidemije sarsa leta 2003 nekaj povsem običajnega, zdaj pa postaja stalnica tudi v Evropi.

V Sloveniji je uporaba mask ali drugih pokrival, ki ščitijo usta in nos, na mestih, kot so trgovine, lekarne, bencinske črpalke, vrtnarije, obvezna zadnji teden dni.

Podoben ukrep so sprejeli tudi v Avstriji, na Češkem in Slovaškem, v sredo pa so se zanj odločili tudi v Kaliforniji. Njenemu zgledu je sledilo še nekaj ameriških zveznih držav.