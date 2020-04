Tonin zavrnil očitke o nepotizmu, k preverbi bo pozval KPK

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Namen povezovanja mene, moje mame Joži Tonin, podjetja Acron in pogodbe o dobavi zaščitne opreme je zagotovo politikantski poskus nekaterih, da me oblatijo, umažejo in obračunajo z mano," je minister za obrambo Matej Tonin zapisal na Facebooku.

S tem se je po poročanju STA odzval na očitke o nepotizmu, ki so se razplamteli predvsem na družbenih omrežjih po objavi seznama podjetij, ki so od 10. marca dobila posle na razpisih za nabavo nujne medicinske opreme za zajezitev in obvladovanje epidemije.

Danes je eden tistih dni, ko te napadejo brez razloga, samo zato, ker si in ker potrebujejo tarčo. Vmes vpletejo še... Posted by Matej Tonin on Sunday, April 5, 2020

Podjetij, ki so si razdelila posle v vrednosti 129 milijonov evrov, je 31, 16 podjetij je prejelo razpise v višini najmanj milijona evrov, na prvem mestu je podjetje Acron iz Pameč pri Slovenj Gradcu s skoraj 30 milijoni evrov, je navedla POP TV. Poleg Acrona je velik del posla za dobavo opreme dobilo tudi podjetje Joca Pečenika Public Digital Infrastructure, in sicer v vrednosti 25,4 milijona evrov. Na tretjem mestu je z 18,5 milijona evrov vrednim poslom GenePlanet, je še poročal POP TV.

Tonin: Moja mama s to pogodbo ni imela nič

Tonin je potrdil, da je med zaposlenimi v Acronu tudi njegova mama. "Ni pa lastnica podjetja. Ni niti v organih nadzora ali upravljanja podjetja," je navedel in dodal, da je zaradi prometne nesreče od decembra bolniško odsotna in z omenjeno pogodbo ni imela nič. V letnem poročilu za lansko leto je bila sicer navedena kot vodja prodaje pisarniškega materiala.

Tonin je danes pojasnil še, da se ministrstvo za obrambo ne ukvarja z nabavo zaščitne opreme, prav tako se ne pogaja o cenah in ne sklepa pogodb. "Vse to je v pristojnosti blagovnih rezerv ministrstva za gospodarstvo," je poudaril.

KPK bo pozval, naj preveri zakonitost in integriteto posla

"Ker želim, da je zadeva maksimalno jasna, da z izpostavljeno pogodbo Acrona nimam nič, bom že danes sam pozval Komisijo za preprečevanje korupcije, naj preveri zakonitost in integriteto pri poslu Acrona z Zavodom RS za blagovne rezerve," je še navedel Tonin.