Stanje na razgledni ploščadi, ki že več let sameva, je smrtno nevarno #foto

Leta 2019 se je Stanislav Knez, lastnik velenjskega podjetja Avto dom in, odločil, da na Starem gradu nad Kamnikom postavi edinstveno turistično atrakcijo, ki bi omogočala celovit pogled na Kamnik. Razgledna ploščad, ki je z izjemo ograje povsem na koncu praktično dokončana, pa je zaradi zapletov pri ureditvi gradbenih dovoljenj že več let uradno zaprta za obiskovalce.

Kako nevarno je stanje na razgledni ploščadi, je razvidno s te fotografije. Ploščad brez varnostne ograje povsem na koncu se namreč nahaja nad strmim gozdnatim pobočjem na 585 metrov visoki Krniški gori. Foto: Ana Kovač

Knez se je, kot je povedal za Siol.net, za postavitev razgledne ploščadi odločil, saj so mu na kamniški občini leta 2018 zatrdili, da tako enostavni objekti, kot je razgledna ploščad, ne potrebujejo gradbenega dovoljenja. Zakon, po katerem objekt ni potreboval gradbenega dovoljenja, je bil v veljavi do 1. julija leta 2018. Po kasneje uveljavljeni uredbi o razvrščanju objektov pa se je razgledna ploščad uvrstila med zahtevne objekte, zato je inšpektorat ministrstva za okolje in prostor investitorju določil, da mora objekt podreti. Lastnik je nato vložil tožbo v upravnem sporu. Podrtju ploščadi sicer ne nasprotuje, želi pa, da pristojni za zavajanje odgovarjajo.

Sprva je dostop na ploščad onemogočala varnostna ograja, postavljena na zahtevo Zavoda za varstvo kulturne dediščine, ki je zdaj uničena, zato se posamezniki, ki si želijo mesto ogledati z vrha, kljub prepovedi vzpenjajo na ploščad. Na občini pravijo, da je ploščad v zasebni lasti in se nahaja na zasebnem zemljišču, lastnik Knez pa je za naš portal povedal, da dostopa do ploščadi zaradi postavljene varnostne ograje nima, zato se od zadeve distancira. "Ker sem s strani državnih institucij šikaniran, sem se od projekta distanciral," je povedal.

Vse pristojne organe, občino, inšpekcijo, ministrstvo in policijo je opozoril, da je zadeva tam smrtno nevarna, nihče pa se na opozorila ni odzval: "Zadeve nihče ne jemlje resno." Občina projektu sicer ne nasprotuje, "ampak nič se ne naredi". "Ministrstvo za kulturo, občina, upravna enota ali Zavod za varstvo kulturne dediščine ne naredijo nič. Nekdo bi lahko nekaj naredil, ker pa nihče ne naredi nič, se od tega distanciram. Ustreznega sogovornika, institucije ali dokumenta ni," je še izpostavil Knez.

Inšpektorat je izdal odločbo o odstranitvi podija

Za pojasnila glede odgovornosti za varnost smo se obrnili tudi na Inšpektorat za naravne vire in prostor, kjer so nam pojasnili, da je bila marca 2021 izdana inšpekcijska odločba, s katero je bilo odrejeno, da lastnik objekta na svoje stroške do 20. decembra istega leta odstrani podij iz jekleno-lesene konstrukcije, vključno z betonskim podestom na njegovi vzhodni strani, in vzpostavi prejšnje stanje, ker je bila gradnja izvedena brez gradbenega dovoljenja.

Lastnik objekta se je po njihovih informacijah na odločbo pritožil, drugostopenjski organ pa je pritožbo zavrgel, zato je Knez sprožil upravni spor, o poteku katerega nimajo podatkov.

Dodali so, da je za varnost objekta odgovoren lastnik. "Če objekt ni zavarovan do te mere, da je preprečena njegova uporaba, sta lastnik in investitor objekta odgovorna za to, da se objekt zavaruje in s tem odpravi nevarnost," so še pojasnili.

Kasneje so nam poslali še eno pojasnilo, v katerem navajajo, da so maja lani izvedli inšpekcijski nadzor na ploščadi. "Na podlagi ugotovljenega je bil zavezancu izdan sklep o dovolitvi izvršbe za uporabo objekta z dne 24. 5. 2022. Na izdan sklep se je zavezanec pritožil, organ 2. stopnje je pritožbo zavrnil," so sporočili.

Junija lani je Knez inšpektorat sicer obvestil, da je poškodovano ograjo popravil, a so na ponovnem inšpekcijskem pregledu ugotovili, da so jo vandali ponovno uničili. Zanimivo pa je, da na inšpektoratu sedaj pravijo, da ploščad spada med nezahtevne objekte in da je zato zavezancu po pravilniku o gradbiščih , "ni potrebno ograditi niti zavarovati, zato mu na podlagi tega odločbe ni bilo mogoče izdati".