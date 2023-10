Prebivalci Gorij po novih napadih volkov vse bolj prestrašeni

Na območju gorjanske občine v zadnjem času znova beležijo več napadov volkov. Zadnji napad v noči na sredo se je zgodil skoraj v središču Gorij, v bližini vrtca in šole. Prebivalci so vse bolj prestrašeni, zato gorjanski župan Peter Torkar od ministrstva za naravne vire in prostor zahteva jasna navodila in ukrepe za zaščito ter varnost občanov.

Kot je v dopisu, ki ga je v sredo naslovil na ministrstvo, izpostavil Torkar, so se v zadnjem mesecu dni na Gorenjskem znova zvrstili številni napadi volkov, na območju gorjanske občine v zadnjih dveh tednih kar štirje. "Volkovi so prišli na pašnik na robu vasi Krnica, kjer so bile pokončane tri plemenske ovce, tri pa hudo poškodovane, v vas Grabče, kjer so zmrcvarili eno ovco, in v vasico Kupljenik, kjer so se lotili mladih telet," je navedel.

Posebej pa je izpostavil napad na drobnico, ki se je zgodil v noči na sredo. Kot je opozoril, so se tokrat volkovi približali samemu središču občine, le nekaj več kot sto metrov od osnovne šole in vrtca, kjer se dnevno zadržuje več kot 400 otrok. Na tem območju so tudi športno igrišče, cerkev in kulturni dom, mimo mesta napada poteka tudi šolska pot.

Ograje niso dovolj

Zaradi vse pogostejših napadov volkov se je med prebivalci okrepil strah pred napadom, zato je Torkar na pristojno ministrstvo naslovil dopis, v katerem čim prej zahteva jasna navodila in ukrepe za zaščito ter varnost občanov Gorij. "Če pa se smatra, da volk sodi v urbano okolje, potem naj na ministrstvu povedo, da smo lahko brez skrbi, ko se volk brez nadzora sprehaja po vaseh," je izpostavil.

Opozoril je tudi, da se je napad na drobnico zgodil na dobro zaščitenem pašniku, kar dokazuje, da za zaščito pred volkom psi in ograja ne zadostujejo. Kot je ocenil Blaž Černe iz blejske območne enote Zavoda za gozdove Slovenije, so v napadu verjetno sodelovali vsaj štirje volkovi. Ubitih ali poškodovanih je bilo osem živali.

Le en odstrel volka

Z napadom v Gorjah je bil v skladu z junija izdanim dovoljenjem izpolnjen pogoj za odstrel enega volka, vendar le na območju pašnika, kjer je volk napadel. Tako so lovci blejske lovske družine to noč že čakali na pašniku na morebiten povratek volkov. V izmenah je sodelovalo več lovcev, vendar volkov ni bilo. Glede na dovoljenje imajo deset dni časa, da volka na tem mestu odstrelijo.

Pred nekaj tedni so na območju Pokljuke enega volka že odstrelili. Lovec ga je namreč zalotil med pokolom ovac, pri čemer so bili prav tako izpolnjeni pogoji v skladu z dovoljenjem za odstrel. "Kako bo naprej, pa bo odvisno od odločbe ministrstva. Mi pričakujemo, da država sprejme ukrepe, s katerimi bo zagotovila varnost ljudi v alpskem območju, natančneje v gorjanski občini," je izpostavil Torkar.

Na območju pokljuškega tropa so letos zabeležili okoli deset škodnih dogodkov, še enega pa na območju jelovškega tropa. Kot je pojasnil Černe, je običajno, da se volkovi približajo naseljem, ko sledijo lažje dosegljivim virom hrane. Volkovi so pašne živali napadli kljub zaščiti, če varovanja ne bi bilo, pa bi bilo napadov verjetno še več.