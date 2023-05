Volk na Bledu pokončal sedem ovc in jagnjet

Na Bledu se je danes zgodil pokol drobnice. Volk je pokončal sedem ovc in jagnjet v zaščiteni ogradi na pašniku, ki je le nekaj deset metrov oddaljen od lastnikove hiše. Kot so sporočili iz Civilne iniciative 71, je to nov dokaz, da za zaščito pred volkom ne zadostujejo več psi ali ograja, pristojne pa so pozvali k naglemu ukrepanju.

Napad se je zgodil 450 metrov od veslaškega centra na Bledu, kjer je bila do druge ure zjutraj zabava z glasno glasbo, in 150 metrov od železniške postaje Bled. Pašnik ob kmetiji je dobro ograjen z ograjo, visoko 130 centimetrov, ki je bila ravnokar obnovljena, so poudarili v Civilni iniciativi 71.

"Civilna iniciativa je pred mesecem dni na pristojno kmetijsko ministrstvo in svetovalno službo Kmetijsko-gozdarske zbornice naslovila vprašanje, kaj naj naredimo to pašno sezono. Odgovora doslej nismo dobili. Pasemo očitno na lastno odgovornost in na lastne stroške do popolnega iztrebljenja črede," so zapisali ob današnjem napadu.

Napad volka se je zgodil na Bledu, čisto blizu naselja. Foto: Civilna iniciativa 71

Po poročanju POP TV so tudi v lokalni izpostavi območnega zavoda za gozdove pristojne pozvali, naj ukrepajo čim prej in izdajo odločbo za odstrel. To ni le nevarnost volka za rejne živali, ampak tudi nevarnost za prebivalce, je dejala predstavnica Kmetijsko-gozdarskega zavoda Kranj Tatjana Grilc.

Civilna iniciativa 71 je nastala zaradi skupnih interesov pri reševanju težav na območju treh alpskih dolin – doline Save Bohinjke, Soče in Zgornjesavske doline.

Na aprilskem srečanju s predstavniki kmetijskega ministrstva je civilna iniciativa opozorila na problematiko ravnanja v prihajajoči pašni sezoni na gorskih in srednjegorskih območjih, kjer so prisotne velike zveri. Po njihovih navedbah ustreznih smernic niso dobili, medtem ko na ministrstvu trdijo nasprotno, opozorili pa so, da je za upravljanje zveri pristojno ministrstvo za naravne vire in prostor.