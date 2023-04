Rejci drobnice: Medvedi izgubljajo strah pred človekom

Javnost in politika naj odločanje o upravljanju medvedov pustita strokovnjakom, je ob zadnjem dogajanju v povezavi z odločbo o odvzemu 230 medvedov iz narave sporočil predsednik Zveze društev rejcev drobnice Slovenije Roman Savšek. Ob tem je spomnil, da stroka soglasno meni, da je treba populacijo medvedov redno upravljati in jo zmanjšati na 800.

Slovenska javnost se po Savškovem mnenju večinoma ne zaveda, da slovenska narava ni divjina, ampak je z izjemo večjih gozdnatih območij kulturna krajina, ki zahteva upravljanje tako kmetijskih kot gozdnih površin.

Medved nima naravnih sovražnikov

"Medved nima naravnih sovražnikov in zato se število osebkov ne uravnava naravno," je pojasnil. Stroka zato po njegovih navedbah zagovarja redno upravljanje, ki je bilo v zadnjih letih prekinjeno z odvzemom živali pod letno rastjo populacije.

Ob pretirano konservativnem upravljanju in z vmesnimi prekinitvami se je populacija medvedov v Sloveniji zato v zadnjem desetletju podvojila. Kot pravi Savšek, trenutno presega nosilno kapaciteto ekosistema.

V Sloveniji se pri medvedih vzdržuje strah pred človekom

To po njegovih besedah vodi k temu, da se medvedi vedno pogosteje približujejo človeku in izgubljajo strah pred njim. Medtem ko ponekod v tujini zaradi izgube strahu pred človekom prihaja tudi do smrtnih žrtev, se v Sloveniji po Savškovih trditvah zaradi upravljanja medvedov vzdržuje strah pred človekom in so napadi na človeka, pa čeprav medvedi živijo v pretežno kulturni krajini, še sorazmerno redki.

Ravno zato naj javnost in politika po prepričanju prvega moža zveze društev rejcev drobnice odločanje o upravljanju medvedov pustita strokovnjakom. Ob tem je spomnil, da stroka soglasno meni, da je treba populacijo medvedov redno upravljati in jo s trenutno okoli 1.100 zmanjšati na 800 medvedov.

Razprave o odstrelu medvedov

Savškovo sporočilo prihaja po tem, ko je ministrstvo za naravne vire in prostor prejšnji teden izdalo odločbo o odvzemu 230 rjavih medvedov iz narave, kar je med določenimi nevladniki sprožilo polemike in nasprotovanje.

Premier Robert Golob je ministra Uroša Brežana ta teden pozval k zamrznitvi izvajanja odločbe, a je Brežan nato v sredo poudaril, da odločba ostaja veljavna, so pa v kratkem na ministrstvu napovedali širši posvet o razsežnostih problematike upravljanja zveri v prihodnje, na katerem bodo po napovedih sodelovale tudi nevladne organizacije s področja zaščite narave in živali.