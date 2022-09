Volkovi napadajo domače živali, domačini zaskrbljeni

Volkovi so v zadnjih tednih v vasi Kupljenik na obrobju Jelovice večkrat napadli tako domače živali kot divjad, domačini zato pozivajo k odstrelu. "Mene verjetno ne bi napadli, se pa bojim za otroke po vasi," je zaskrbljen domačin. V noči na soboto so raztrgali dve kozi, štiri druge so morali zaradi poškodb usmrtiti. Dan pozneje so domačini le nekaj metrov od hiš odkrili, da je trop volkov napadel jelena. V gozdovih je divjad že dodobra iztrebljena, postopki za odstrel pa so počasni in zapleteni, trajajo lahko tudi več mesecev.