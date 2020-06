Sodišče EU: Volkovi zaščiteni tudi v naseljih

Volk se je novembra 2016 več dni zadrževal v romunski vasi Simon, ki leži med dvema območjema, na katerih so volkovi zaščiteni. Uslužbenci romunske agencije za proučevanje in zaščito živali DMPA in veterinarji so volka uspavali in ga želeli v kletki za prevoz psov odpeljati do naravnega rezervata za medvede, v katerem je tudi posebno ograjeno območje za volkove iz živalskih vrtov, ki niso obratovali v skladu s predpisi. Vendar je volk med tem prevozom uspel poškodovati svojo kletko in pobegnil v bližnji gozd, piše STA.

Romunska organizacija za zaščito živali Alianta pentru Combarea abuzurilor je nato leta 2017 vložila kazensko ovadbo zaradi domnevnih kaznivih dejanj, povezanih z ujetjem in prevozom volka pod neustreznimi pogoji. Med drugim so trdili, da za prevoz volka ni bilo izdano ustrezno dovoljenje. Romunsko prvostopenjsko sodišče se je v okviru postopka obrnilo na Sodišče EU, navaja STA.

Kot je navedeno v sodbi, objavljeni na spletni strani sodišča, je treba direktivo razlagati tako, da strogo varstvo zaščitenih osebkov živali, kot je volk, velja tudi na na obrobju območja človeške poselitve ali na takem območju ter da je vsaka oblika namernega ujetja osebkov te živalske vrste v navedenih okoliščinah prepovedana, če pristojni nacionalni organ ne odobri odstopanja, še poroča STA.