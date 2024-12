Na Pohorju opazili volkove #video

Revirni lovci Zavoda za gozdove Slovenije so na območju lovišča s posebnim namenom Pohorje novembra z avtomatskimi kamerami posneli trop volkov. V zadnjih letih so se volkovi v tem delu Slovenije pojavljali občasno in posamično, zdaj pa kaže, da se je tam izoblikoval trop, so danes sporočili z zavoda.

V preteklih mesecih so lovci na podlagi najdb uplenjene divjadi sklepali, da se v lovišču nekaj dogaja, prisotnost volkov pa je potrdila šele fotografija lovske kamere. Na tem območju bodo zdaj zbirali neinvazivne genetske vzorce, da bi ugotovili, od kod volkovi izvirajo, saj lahko po naravni poti premagujejo velike razdalje, so pojasnili na zavodu.

V Sloveniji povprečen volčji teritorij obsega 400 kvadratnih kilometrov Foto: Zavod za gozdove Slovenije

Poudarili so, da so volkovi kot krovna vrsta pokazatelj zdravega gozdnega ekosistema. "Dejstvo je, da imajo velike zveri v naravi nenadomestljivo vlogo, res pa je tudi, da lahko povzročajo konflikte z dejavnostmi, ki jih človek izvaja v prostoru, na primer živinorejo.

Zavod za gozdove Slovenije že vrsto let išče rešitve in spodbuja ukrepe za pomoč rejcem pri preprečevanju napadov zveri na domače živali. Kot najbolj učinkovite so se izkazale visoke električne mreže in pastirski psi," so zapisali.

Med sprehodi skozi gozd je smiselno imeti psa vedno na povodcu, da ne pride do morebitnih neželenih srečanj med psom in volkovi. Foto: Zavod za gozdove Slovenije

Širitev volka na Pohorje ni nepričakovana

Volkovi imajo po navedbah zavoda razvit sistem samoregulacije, ki preprečuje, da bi se na določenem območju preveč namnožili. Trop volkov običajno šteje od štiri do 12 članov, ki živijo na svojem teritoriju in ga branijo pred drugimi volkovi.

V Sloveniji povprečen volčji teritorij obsega 400 kvadratnih kilometrov. V okolici Velenja so sicer že aprila lani zaznali prisotnost volkulje, na območju Zgornje Savinjske doline pa posamezne volkove zaznavajo zadnjih nekaj let. Pohorje je za volka primeren življenjski prostor, zato širitev na to območje ni nepričakovana, so izpostavili.

Kaj storiti, če se srečamo z volkovi?



Pripadnik volčjega tropa na Pohorju. Foto: Zavod za gozdove Slovenije

Srečanja z volkovi so redka, saj so to praviloma plašne živali, ki se človeka izogibajo. Tudi srečanje s tropom ni nevarno, saj se volkovi ljudi bojijo. "Volkove smo tisočletja preganjali in jim globoko vtisnili strah, zato se nas izogibajo in nas ne dojemajo kot potencialnega plena," so poudarili.



V primeru, da do srečanja z volkom vseeno pride, svetujejo, naj ostanemo mirni, opozorimo na našo prisotnost in se umaknemo. Med sprehodi skozi gozd je smiselno imeti psa vedno na povodcu, da ne pride do morebitnih neželenih srečanj med psom in volkovi, so dodali.