Po požaru v apartmajski hiši nastalo za milijon evrov škode

Policisti so danes začeli ogled kraja in ugotavljanje vzrokov požara, ki je v ponedeljek popoldne izbruhnil v apartmajski hiši na območju Hočkega Pohorja. Gasilcem je ogenj uspelo pogasiti okoli 22. ure. Kot so danes sporočili s Policijske uprave Maribor, se v dogodku ni nihče poškodoval, po nestrokovni oceni pa je nastalo za milijon evrov škode.

Poveljnik Gasilske brigade Maribor Primož Osojnik je za POP TV povedal, da je zagorelo ostrešje apartmajske hiše, ogenj pa se je kasneje še razširil.

Zaradi obsežnosti požara so bili poleg Gasilske brigade Maribor na kraju dogodka dejavni še člani šestih prostovoljskih gasilskih društev. Pri intervenciji so imeli težave tudi zaradi zmrzovanja vode in opreme, so v ponedeljek zvečer poročali mediji.

Decembra 2021 je na tem območju že zagorela ena od apartmajskih hiš, tokrat pa je ogenj zajel sosednjo stavbo. Zgorela sta prvo nadstropje in celotna mansarda turističnega objekta, v katerem je bilo več apartmajev. Po poročanju časnika Večer je policija takrat ugotovila, da je zagorelo na ostrešju, neposredno ob dimniku, in sicer zaradi pregretja dimnika.