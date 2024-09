Lovska družina Kropa ima dovoljenje za odstrel po dveh volkov na Jelovici in Pokljuki, je danes na odzive dela javnosti na izvedbo lova preteklo nedeljo odgovorilo ministrstvo za naravne vire in prostor. Dovoljenje je bilo izdano, ker so bili na območju volčjega tropa na Jelovici v treh zaporednih mesecih zabeleženi trije škodni dogodki.

Ministrstvo je danes objavilo, da je 22. junija izdalo dovoljenje za odvzem iz narave z odstrelom dveh volkov na območju Jelovice in dveh volkov na območju Pokljuke. V dovoljenju so našteti upravljavci lovišč, ki odvzem ob izpolnitvi pogojev lahko izvedejo. Dovoljenje velja do 22. junija 2025.

Kot pojasnjujejo, je odstrel volkov usmerjen v preprečevanje konfliktov, torej v osebke, ki povzročajo škodo. Dovoljenje tako velja na pašnikih oziroma v njihovi neposredni bližini in v radiju do 200 metrov od preostalih kmetijskih površin, na celotnem območju tropa, ki je označeno na karti v odločbi. Da bi preprečili razpad tropa, je kot pogoj določeno tudi, da se hkrati odvzame iz narave z odstrelom samo en osebek.

"V primeru volčjega tropa na Jelovici je izpolnjen pogoj za odvzem, ker so bili na območju volčjega tropa zabeleženi trije škodni dogodki v treh zaporednih mesecih," pravi ministrstvo.

Javnost o lovu obveščena

V Lovski družini Kropa so ministrstvu pojasnili, da je lov potekal preteklo nedeljo dopoldne, o čemer so obveščali z obcestnimi znaki, ker gre za območje sprehajalnih poti, pa dodatno še s plakati. O lovu so obvestili tudi upravno enoto. Lov je potekal v okolici kmetije, kjer je prišlo do napada volka na rejne živali na pašniku, je zapisalo ministrstvo.

V sporočilu je spomnilo, da je volk vrsta, ki jo varujejo tako mednarodna kot tudi evropska in slovenska zakonodaja. Pravila varovanja so določena z uredbo o zavarovanih prostoživečih živalskih vrstah. Glede na varstveni status volka je poseg v populacijo dopusten, vendar morajo biti v skladu z omenjeno uredbo izpolnjeni trije pogoji: da ni druge zadovoljive možnosti, da ta ravnanja ne škodujejo ohranitvi ugodnega stanja populacije in da gre za enega od razlogov, navedenih v uredbi, denimo preprečitev resne škode.