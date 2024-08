Učiteljica iz Kalifornije je ob prihodu v učilnico doživela neprijetno presenečenje. Naletela je na medveda, ki je jedel prigrizek. Sicer vdori medvedov v bivalne prostore in interakcija medveda s človekom v jugozahodnem okrožju Kern postajajo resen problem, piše The Guardian.

Učiteljica Elaine Salmon iz osnovne šole v Pine Mountain Clubu v jugozahodnem okrožju Kern v Kaliforniji se je po skoraj končanih počitnicah vrnila v šolo, da bi pripravila učilnico za prvi šolski dan. Vmes je učilnico zapustila in šla v šolsko pisarno, da bi natisnila delovne liste. Ko se je vrnila, jo je v učilnici čakal medved.

"Odprla sem vrata učilnice in tam je bil medved, ki je hitel proti vratom. Najverjetneje je znal vstopiti, ni pa vedel, kako zapustiti učilnico," je Salmonova povedala za lokalne medije. "Zaprla sem vrata, zaklenila medveda, nato pa sem se vrnila v pisarno in poklicala moža."

Medveda je nato varno odstranil mož Salmonove Ian Sawrey, ki se ukvarja z medvedi in je usposobljen za ravnanje s temi živalmi.

Vdori medvedov postajajo resen problem

Sawrey je povedal, da so interakcije med človekom in medvedom na tem območju pogoste in postajajo resen problem. "Družina iz naših krajev je zvečer sedela pred televizijo, nakar je medved razbil okno, vstopil in razbil še zaslon televizije."

"Name se je obrnila tudi druga družina, ki se je zvečer vrnila domov v svojo hišo in naletela na medveda, ki je jedel iz njihovega hladilnika. Ker so se prestrašili, so začeli kričati, medved pa jih je samo pogledal in jedel naprej," je še en primer opisal Sawrey.

Skupnost je sicer v zadnjih letih sprejela številne previdnostne ukrepe vključno z vzpostavitvijo medvedjih patrulj in namestitvijo pasti, kot so podloge, napolnjene z žeblji, in elektrificirana okna.